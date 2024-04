A Riccione torna il capriolo che attacca i passanti: chiuso il parco Chico Mendez

Paura a Riccione, il capriolo che attacca i passanti è tornato: chiuso il parco Chico Mendez. La decisione è stata presa dalla sindaca

Con la primavera torna la “minaccia” del capriolo al parco Chico Mendez di Riccione, in provincia di Rimini. L’animale, protagonista già negli anni scorsi di attacchi ai passanti, ieri, domenica 14 aprile, ha caricato e fatto cadere una signora a passeggio con il cane, alla quale ha portato soccorso un pensionato, attaccato pure lui. Si tratta solo di una delle diverse segnalazioni che ha portato la sindaca della Perla Verde, Daniela Angelini, a vietare attraverso un’ordinanza contingibile e urgente l’accesso all’area a partire da domani, martedì 16 aprile, nel tratto compreso tra il Rio Melo, la Statale 16 e il centro studi per “motivi di pubblica incolumità a causa della presenza di un capriolo”.

Le scuole attorno sono infatti ancora aperte e nella zona transitano tanti bambini e ragazzi. L’auspicio della prima cittadina è che “il capriolo possa essere al più presto catturato e portato in un’area in cui possa vivere serenamente”. Certo non un’impresa semplice dato che i tentativi nelle passate stagioni non sono andati in porto. “Per questa ragione- conclude Angelini- fino a quando non sarà stato catturato e resterà stabilmente in quella zona, parco e pista ciclabile resteranno interdetti al pubblico”.

Il provvedimento è stato preso, appunto, in seguito a diverse segnalazioni dai cittadini su alcuni tentativi di aggressione dell’animale, spiegano dal Comune, precisando che il capriolo sarebbe sceso in città lungo il corridoio ecologico del Rio Melo per prendere dimora nella porzione di parco attraversata dalla pista ciclopedonale. Nonostante per sua natura sia schivo nei confronti dell’uomo, soprattutto in presenza di cani può assumere comportamenti aggressivi di difesa del territorio. Il divieto d’accesso, emanato a seguito del confronto con la Direzione generale agricoltura, caccia e pesca della Regione, ambito di Rimini, competente in merito, è necessario per “tutelare l’incolumità pubblica e l’integrità fisica della popolazione”. L’ordinanza prevede il divieto di transito sul percorso ciclopedonale nel tratto delimitato dall’ingresso sul Ponte Romano agli ingressi da viale Bagno di Romagna e dai viali Cattolica, Pavullo e Riolo. Per chi sgarra multa da un minimo di 25 euro a un massimo di 500.

FONTE: Agenzia di stampa Dire (www.dire.it).