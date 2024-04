Terapia del dolore: inibitore del canale del sodio Nav1.8 promettente

Terapia del dolore: l’efficacia mostrata dall’inibitore del canale del sodio di Vertex ha dato una scossa a un settore che sembrava arido di nuove possibilità di cura

L’efficacia mostrata dall’inibitore del canale del sodio di Vertex ha dato una scossa a un settore che sembrava arido di nuove possibilità di cura. Qualche giorno fa l’azienda Latigo Biotherapeutics, che si occupa da pochi anni di ricerca in ambito dolore, ha presentato la sua pipeline di promettenti molecole attive sul dolore tra cui spicca un inibitore del canale del sodio Nav1.8 in fase 1 di sviluppo clinico e altri candidati con meccanismi d’azione differenti.

La pipeline aziendale varrebbe 135 milioni di dollari. Latigo è nata nel 2019 da Westlake Village Biopartners insieme a 5AM Ventures e Foresite Capital, con la partecipazione di Corner Ventures.

Sean Harper, co-fondatore e amministratore delegato di Westlake, ha dichiarato che, quando il team ha deciso di creare un’azienda focalizzata al dolore, la ricerca nel settore era “davvero passata di moda”, tanto che quando hanno cercato composti da sviluppare hanno riscontrato una “carenza di qualsiasi innovazione realmente interessante”.

“Ora con Vertex, è un po’ di moda e tutti pensano che il dolore sia una grande opportunità, ma in realtà non era così quando abbiamo fondato l’azienda”, ha aggiunto Harper.

L’azienda ha avuto un inizio non dei migliori tanto che è stato difficile anche trovare persone disposte a lavorare in un laboratorio di discovery sui farmaci de novo per il dolore; fino a quando Amgen non ha interrotto le sue attività in ambito neuroscienze alla fine del 2019, licenziando 149 persone.

Harper, che aveva trascorso 16 anni come capo della ricerca e sviluppo presso Amgen, si mise immediatamente al lavoro. “Conoscevo tutte le persone che erano nell’unità antidolore e quanto erano brave, e non appena sono state licenziate, abbiamo selezionato molte di quelle persone e abbiamo costruito le attività del laboratorio e costruito l’azienda” ha precisato Harper.

Latigo è stata fondata ufficialmente nel 2020. Negli ultimi quattro anni, l’azienda ha utilizzato i proventi per sviluppare la propria pipeline e creare un team di 26 persone, principalmente nella ricerca.

Il candidato principale di Latigo è LTG-001, un composto orale destinato al trattamento del dolore acuto e cronico oggetto di uno studio di fase 1 su volontari sani. In attesa dell’ok dell’Fda, l’azienda prevede di avviare uno studio di fase II quest’anno.

“L’idea di uscire allo scoperto adesso è certamente legata ai progressi che sono stati fatti, soprattutto grazie al nostro inibitore NaV1.8 potenzialmente il migliore della categoria nella clinica, e al successo di altri in questo spazio, vale a dire Vertex, che ci dà molto incoraggiamento riguardo al percorso che stiamo seguendo”, ha detto Nancy Stagliano, che ricopre il ruolo di presidente del consiglio di amminsuitrazione di Latigo Bio.

Oltre a LTG-001, Latigo ha un secondo inibitore Nav1.8 in fase di sviluppo preclinico, nonché molecole, non divulgate, in fase di discovery che sono dirette contro bersagli geneticamente definiti. La società prevede inoltre di ampliare la propria pipeline attraverso una collaborazione con un centro accademico con sede sulla costa orientale focalizzato sull’identificazione di obiettivi proprietari geneticamente collegati.

Considerare LTG-001 come migliore della categoria deriva dalle prove precliniche collettive e dal set di dati clinici emergenti, ha dichiarato il CEO ad interim Desmond Padhi.

In primo luogo, LTG-001 ha finora mostrato un profilo di sicurezza favorevole, che offre a Latigo l’opportunità di testare un’ampia varietà di dosi negli studi clinici, ha affermato Padhi. Inoltre, il composto non attraversa la barriera emato-encefalica, evitando le tossicità neurologiche spesso associate ai farmaci che agiscono sul sistema nervoso centrale e garantisce invece concentrazioni più elevate dove è necessario: il sistema nervoso periferico, dove NaV1.8 è espresso preferenzialmente.

È un farmaco altamente selettivo per NaV1.8, il che rappresenta di per sé una sfida, ha affermato Harper. È estremamente difficile sviluppare composti chimici contro il Nav1.8 perché differisce solo per pochi amminoacidi dal canale del sodio NaV1.7. Nel complesso, i dati suggeriscono che LTG-001 potrebbe essere un inibitore NaV1.8 di qualità, ha affermato Padhi, aggiungendo che il prossimo passo sarà dimostrare il suo potenziale nella clinica.

Ampio spazio all’innovazione sul dolore

Nonostante l’impatto che Vertex ha avuto con i suoi dati di fase 3, il campo dolore è “in realtà straordinariamente non affollato e competitivo”, ha detto Harper. Ciò è dovuto alla difficoltà del lavoro preclinico, all’idea preconcetta secondo cui sarà impossibile avere un nuovo farmaco antidolorifico di successo e, naturalmente, all’epidemia di oppioidi.

In primo luogo, i modelli animali non sono molto predittivi o utili per gli antidolorifici, il che limita la ricerca accademica sui meccanismi del dolore. “Nessuno ha fatto alcuna innovazione negli ultimi 30 anni”, ha detto Harper.

Anche le aziende farmaceutiche sono state disincentivate dallo sviluppare farmaci antidolorifici perché è diventato un mercato dominato dai farmaci generici mettendo a rischio i profitti dei prodotti di marca. Inoltre, Harper ha affermato che i produttori di farmaci hanno ricevuto molta cattiva stampa a causa delle ricadute negative della crisi degli oppioidi, “e non vogliono davvero assolutamente avere più niente a che fare con il settore del dolore”.

Nonostante queste premesse, il campo della terapia del dolore potrebbe presto riservarci piacevoli sorprese dopo anni di abbandono.