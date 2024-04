Sklero ft. Rico Mendossa: online il nuovo “No movie”

Sklero torna sulla scena musicale in feat con Rico Mendossa: il singolo “No movie” rivendica la veridicità nel rap

È disponibile in digitale “No movie” (https://bfan.link/no-movie), il nuovo singolo di Sklero che ha come ospite Rico Mendossa. La produzione musicale del brano è di Cintu The Miracle. La distribuzione è Believe.

“No movie” parla di veridicità e quindi, di riflesso, anche di credibilità: nel rap ma anche nella quotidianità molte persone hanno pose, fingono di essere qualcuno che non sono, “recitano una parte”, come si dice nel testo, mentre i due artisti piemontesi in questo brano rivendicano quella che negli Stati Uniti si chiama “realness”. Su una produzione musicale dall’atmosfera tesa e oscura, infatti, scorrono versi come “la verità che vorresti è nei nostri testi” o “è tutto reale” e il ritornello riprende il titolo per dire “questa vita non è un movie”.

Sklero, rapper e tatuatore, da metà degli anni 2000 a oggi, ha pubblicato quattro album e vari singoli riuscendo, da artista indipendente, sempre a coinvolgere ospiti importanti come, per esempio, Jack The Smoker, Jamil, Tormento, Bunna (Africa Unite), Maury-B, Gast e tanti altri. Il suo ultimo album, “Player”, è uscito nel 2023 e tra gli ospiti ci sono Vacca, Thai Smoke e proprio Rico Mendossa.

“No movie”, infatti, è la seconda collaborazione ufficiale tra Sklero e Rico Mendossa dopo “Fratelli”: i due rapper si sono conosciuti di persona nel 2022 ma si seguono a vicenda dai rispettivi esordi e ultimamente hanno approfondito la conoscenza e consolidato il rapporto anche perché Rico Mendossa va spesso nello studio di Sklero per farsi tatuare.