Previsioni meteo 14 aprile 2024: caldo anomalo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 14 aprile 2024: anticiclone ancora protagonista ma nel corso della prossima settimana è atteso un peggioramento

Situazione sinottica che nel secondo weekend di aprile vede un vasto anticiclone disteso dall’Atlantico verso l’Europa e il Mediterraneo. Dunque, condizioni meteo nuovamente asciutte in Italia con temperature anche di 8-10 gradi al di sopra delle medie. Temperature massime fino a +24/26 gradi su buona parte della Penisola ma con punte prossime ai +30 gradi al Sud.

Nel corso della prima parte della prossima settimana diversi modelli mostrano i massimi dell’alta pressione verso l’Atlantico e un fronte freddo diretto verso l’Europa centro-orientale. Ultimo aggiornamento del modello americano GFS che mostra un coinvolgimento anche del Mediterraneo con l’ingresso dell’aria fredda entro metà settimana e una possibile fase di maltempo soprattutto al Centro-Sud. Afflusso freddo che potrebbe durare per diversi giorni a seguire.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 14 aprile 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, banchi di nebbie e nubi basse in Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, molti addensamenti bassi in Pianura Padana e al Nord-Est. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Tempo stabile durante la giornata sulle regioni centrali con cieli per lo più soleggiati e locali addensamenti in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Nessuna variazione nelle ore notturne. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Tempo stabile sia al mattino che durante le ore pomeridiane su tutte le regioni con cieli per lo più soleggiati, salvo locali addensamenti bassi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .