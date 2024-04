Lo spettacolo “Underneath” di Fossick Project in tour per l’Italia

“Underneath” di Fossick Project, un viaggio performativo tra sonorità sperimentali e animazioni sarà in scena in diverse città in una lunga tournée nazionale

Un viaggio performativo tra le canzoni e le sonorità sperimentali di Marta Del Grandi e le animazioni analogiche di Cecilia Valagussa, Underneath è l’ultima produzione di Fossick Project, dedicata all’ecosistema e al suolo, ambiente misterioso, prezioso e di difficile osservazione, tanto essenziale per la vita sulla Terra quanto minacciato dal comportamento dell’uomo.

Realizzato con il sostegno di IAC Centro Arti Integrate, nell’ambito del progetto di residenze Humus_Artisti nei Territori, a partire da una ricerca iniziata in collaborazione con FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), lo spettacolo ibrida una forma contemporanea di teatro delle ombre con la sperimentazione musicale: attraverso il racconto per immagini di personaggi disegnati su ritagli di pellicola colorata e altri materiali come sabbia, acqua e piccoli oggetti e di suoni originali (brani, sintetizzatori, chitarre, ritmi e campioni sonori del Parco della Murgia Materana in cui è ambientato lo spettacolo), Underneath racconta la storia ispirata ai paesaggi del mondo animale e alle specie in pericolo di estinzione, evocando le loro fragilità e invitando il pubblico a riflettere sul rapporto dell’uomo con la madre Terra.

Perdersi sottoterra, vedere nel buio e muoversi scavando, come una talpa o come l’invertebrato tardigrado, capace di sopravvivere in mancanza d’acqua e ossigeno: grazie a un paio di stivali magici e all’aiuto degli animali del Parco della Murgia Materana, la bambina protagonista parte per un viaggio sotto terra alla ricerca di una soluzione alla siccità che ha colpito il pianeta, per ristabilire l’equilibrio nell’ecosistema. Una storia che propone una nuova presa di coscienza sul progresso agricolo e sul cambiamento climatico, invitando a riflettere sul ruolo di ognuno nella costruzione di un mondo sostenibile.

Lo spettacolo, presentato in anteprima lo scorso dicembre presso la FAO di Roma e a marzo di quest’anno nell’ambito del Kino Pavasaris | Vilnius International Film Festival, sarà in scena in diverse città in una lunga tournée nazionale. Per maggiori informazioni consultare il sito: www.centroiac.com/eventi/underneath-on-tour/