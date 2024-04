“Kilimangiaro” su Rai 3 ci porta nel cuore del Mediterraneo

A “Kilimangiaro” in onda oggi su Rai 3 un viaggio nel cuore del Mediterraneo con la biologa marina Mariasole Bianco

Nuovo appuntamento con Camila Raznovich e “Kilimangiaro”, il programma di Rai Cultura in onda domenica 14 aprile alle 17.20 su Rai 3. In studio, torna la biologa marina Mariasole Bianco che, dopo aver realizzato per “Kilimangiaro” filmati in giro per i mari del mondo, racconta il Mediterraneo facendo un tuffo immaginario da uno scoglio e parlando di alcuni animali che si possono incontrare a mano a mano che si va in profondità.

Camila Raznovich ospiterà, poi, Marc Abrahams, l’ideatore dei premi Ig Nobel, i riconoscimenti che vengono assegnati agli autori di ricerche “strane, divertenti, e perfino assurde”, quel tipo di lavori improbabili che prima fanno ridere e poi danno da pensare.

Si viaggerà anche con l’esploratore estremo Lorenzo Barone: con la bicicletta, la slitta e il Kayak è partito dall’Italia e ha raggiunto Capo Nord, mentre in collegamento dalla Via di Francesco, all’altezza del monte Subasio vicino Assisi, Gigi Bettin racconta della manifestazione Cammini Aperti 2024 che si è appena conclusa.

Molti saranno i filmati realizzati in tutte le parti del mondo dai filmmaker del programma. Dal cammino dei monasteri in Bulgaria, fino a Pemba, l’Isola in Tanzania sulla via delle spezie, e poi dal Tibet fino all’Oman.

Questa domenica andrà in onda anche il primo di una serie di documentari che segue le avventure dell’atleta paralimpico Diego Gastaldi.