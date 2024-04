Il film “The Informer – Tre secondi per sopravvivere” stasera su Rai 4: la trama

Il film “The Informer – Tre secondi per sopravvivere” con Joel Kinnaman, Rosamund Pike, Clive Owen e Ana de Armas stasera su Rai 4: la trama

Diretto da Andrea Di Stefano, regista di “L’ultima notte di Amore”, il thriller “The Informer – Tre secondi per sopravvivere” è proposto domenica 14 aprile alle 21.20 su Rai 4. Ex agente delle forze speciali, Pete Koslow è ora un informatore dell’Fbi alle prese con il caso del temibile boss della droga noto come Generale.

Durante l’operazione d’arresto, però, qualcosa va storto e Pete viene incastrato: ora non gli rimane che stare al gioco e scontare la pena continuando a eseguire gli ordini del Generale, gestendo il traffico di droga in carcere. Ma sopravvivere in quell’ambiente non sarà affatto semplice. Nel cast Joel Kinnaman, Ana De Armas, Clive Owen e la candidata agli Oscar Rosamund Pike.