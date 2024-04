I Riva tornano con due nuove canzoni

Due nuovi capitoli della band Riva raccontano il cambiamento e la ricerca di nuove forme di sé stessi

per Futura Dischi due nuovi brani dei RIVA, “PERSO PER SEMPRE” e “EDEN“, che continueranno il personalissimo racconto del tema del viaggio e del cambiamento, iniziato a fine del 2023 con il primo singolo Lamerica e che porterà al nuovo disco della band nei prossimi mesi.

Perso per sempre è una canzone ispirata a una seduta di psicoterapia illuminante, un dialogo fra terapeuta e paziente. Ogni esperienza che si vive resta attaccata addosso come una maledizione che può far sentire anche perso per sempre. Il brano è stata scritto pensando alle lunghe sessioni di terapia di alcuni membri della band in cui, finalmente, alcune domande hanno trovato una risposta. Risposte tuttavia, mai del tutto definitive o appaganti: le interpretazioni cambiano a differenza dell’età, del momento, dell’umore.

“Quando abbiamo iniziato a scrivere questa canzone stavamo ragionando sul fatto che, anche se giorno dopo giorno la nostra esistenza cambia, restano – sempre – tracce delle vite precedenti, in ogni azione che compiamo, in ogni decisione che prendiamo c’è il seme di ciò che eravamo, il marchio indelebile delle persone che ci hanno amato, odiato, sopportato: “Quello che è stato è stato e ci rimane attaccato, ma è perso per sempre.” (Riva)

Eden nasce tutta d’un fiato in una notte del 2021, agli albori del nuovo disco. Il brano non poteva non raccontare di un cambiamento, dell’abbandonarsi a una dimensione sconosciuta, forse di una fuga da quello che si è sempre stati per provare, almeno provare, a essere diversi.

“L’uomo al volante di Eden sta viaggiando, chissà verso che meta, ma si distrae; forse alla fine perderà il controllo della sua macchina e morirà; non lo sappiamo nemmeno noi. Sicuramente si deconcentra in continuazione: spinge sempre di più sull’acceleratore, la testa è altrove, impegnata a collegare oggetti, ricordi, sensazioni, metafisica. Osserva il rider, la strada, i luccichii e le sirene della polizia; alla fine decide di abbandonarsi al cambiamento e, nel cambiamento, spera di ritrovare qualcuno che ha amato che ora è lontano, forse su un altro pianeta, dove sta atterrando lui dopo il suo Viaggio”. (Riva)