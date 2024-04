Artroscopia cuffia dei rotatori: dolore sotto controllo con cannabidiolo

Il cannabidiolo può essere efficace e sicuro nel controllo del dolore perioperatorio per i pazienti sottoposti a riparazione artroscopica della cuffia dei rotatori

Il cannabidiolo può essere efficace e sicuro nel lungo periodo nel controllo del dolore perioperatorio per i pazienti precedentemente sottoposti a riparazione artroscopica della cuffia dei rotatori senza produrre eventi avversi o problemi funzionali nel lungo periofo. E’ quanto emerge dai risultati di uno studio presentati al congresso dell’American Academy of Orthopaedic Surgeons.

La riparazione della cuffia dei rotatori è un intervento chirurgico comune eseguito per riparare lesioni alla cuffia dei rotatori, un gruppo di muscoli e tendini che stabilizzano e consentono il movimento della spalla.

Le lesioni alla cuffia dei rotatori possono essere causate da traumi acuti, come una caduta, o da usura eccessiva dovuta a movimenti ripetitivi, come quelli tipici negli sport di lancio o nelle attività lavorative che coinvolgono il sollevamento pesi.

Dopo l’intervento chirurgico, è essenziale seguire un programma di riabilitazione che comprende esercizi di stretching e rinforzo muscolare per ripristinare la forza e la mobilità della spalla.

La riparazione della cuffia dei rotatori è generalmente efficace nel ripristinare la funzione della spalla e alleviare il dolore associato alle lesioni. Tuttavia, il successo dell’intervento dipende da vari fattori, tra cui l’estensione del danno, la salute generale del paziente e il rispetto delle indicazioni post-operatorie per la riabilitazione. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni del chirurgo e del fisioterapista per garantire una rapida e completa guarigione.

Il dolore dopo la riparazione della cuffia dei rotatori è comune e può variare da persona a persona, così come nelle diverse fasi della guarigione.

Il cannabidiolo (CBD) proviene dalla pianta di cannabis e non è psicoattivo (vale a dire non produce uno stato mentale “euforico” o alterato) rispetto al tetraidrocannabinolo (THC), un altro composto presente nella cannabis. I ricercatori stanno studiando diverse forme di CBD per un potenziale utilizzo nel trattamento del dolore, dell’infiammazione e delle malattie.

Recentemente è stato dimostrato che il CBD ha un impatto positivo sul dolore e sulla soddisfazione del paziente immediatamente dopo la riparazione artroscopica della cuffia dei rotatori (ARCR). Tuttavia, non è chiaro se l’aggiunta di CBD a un regime postoperatorio può causare eventuali cambiamenti negli esiti clinici.

Lo scopo di questo studio era quello di valutare i risultati funzionali a 1 anno tra i pazienti che erano stati precedentemente sottoposti ad ARCR e avevano ricevuto cannabidiolo assorbito per via buccale o un placebo identico nelle prime fasi postoperatorie della gestione del dolore.

I pazienti idonei avevano precedentemente completato la partecipazione ad un programma multicentrico, controllato con placebo, approvato dalla FDA. Si trattava di uno studio randomizzato in doppio cieco che ha valutato gli effetti analgesici del CBD nell’immediato periodo postoperatorio seguendo l’ARCR.

Il gruppo sperimentale ha ricevuto 25 mg di CBD TID se <80 kg e 50 mg di CBD TID se >80 kg per 14 giorni, mentre il gruppo di controllo ha ricevuto un placebo identico.

Abbiamo valutato i seguenti risultati ad almeno 1 anno di follow-up: scala analogica visiva (VAS) per il dolore, punteggio ASES (American spalla e gomito), punteggio singolo Valutazione Numerica di Valutazione (SANE), e soddisfazione.

Le variabili continue e categoriali sono state confrontate con rispettivamente il test U di Mann-Whitney e il test esatto di Fisher. Analisi di sottogruppi che confrontano pazienti che ricevono 50 mg di CBD rispetto a 25 mg di CBD rispetto al farmaco placebo è stato condotto utilizzando l’ANOVA unidirezionale per variabili continue.

“I pazienti che hanno utilizzato il cannabidiolo assorbito per via buccale e il regime multimodale postoperatorio dopo la riparazione della cuffia dei rotatori in artroscopia non hanno avuto assolutamente differenze nei risultati riportati dai pazienti rispetto al gruppo placebo al follow-up di 1 anno”, ha affermato Michael J. Alaia, nella sua presentazione al convegno annuale.

Alaia e colleghi della NYU Langone hanno assegnato in modo casuale i pazienti che in precedenza erano stati sottoposti a riparazione artroscopica della cuffia dei rotatori a ricevere cannabidiolo assorbito per via buccale o un placebo identico tre volte al giorno nel primo periodo postoperatorio.

Il follow-up è stato ottenuto su 83 dei 99 pazienti (83,8%) che hanno completato lo studio originale. Non c’erano differenze significative tra i gruppi CBD e placebo rispetto a età, sesso, BMI, tasso di procedure concomitanti o numero di ancoraggi utilizzati durante l’intervento.

Dolore nei punteggi VAS (0,8 vs. 1,2, p=0,384), ASES (93,0 vs. 91,1, p=0,714) e SANE (87,6 contro 90,1, p=0,236) non differiva significativamente tra i gruppi CBD e placebo al follow-up di 1 anno.

Un totale di 98,8% pazienti ha dichiarato che l’intervento chirurgico ha soddisfatto le loro aspettative. Dall’analisi dei sottogruppi, non sono emerse differenze significative nei risultati riferiti dai pazienti tra i pazienti che hanno ricevuto la dose da 25 mg, la dose da 50 mg o il placebo (p>0,05).

L’autore principale ha anche affermato che non vi è stata una differenza significativa nei tassi di complicanze tra i gruppi, con il gruppo cannabidiolo che ha subito una procedura secondaria dopo l’intervento chirurgico e il gruppo placebo che ne ha avute due.

In conclusione, l’uso perioperatorio del CBD per il controllo del dolore tra i pazienti sottoposti a ARCR non comporta alcun deficit significativo nel dolore riportato dai pazienti, nella soddisfazione e nei risultati funzionali riferiti almeno 1 anno dopo l’intervento rispetto a un controllo placebo. Questi risultati suggeriscono che il CBD può essere considerato in un regime di gestione del dolore multimodale postoperatorio senza effetti dannosi sul risultato.

“Guardando ulteriori direzioni per il nostro gruppo, stiamo attualmente esaminando l’osteoartrosi del ginocchio in uno studio randomizzato controllato”, ha detto Alaia. “Vedremo se questo ha qualche impatto sui biomarcatori sinoviali, in particolare dopo una lesione del legamento crociato anteriore o un dolore cronico al ginocchio, nonché quale sia la strategia ottimale per questi pazienti”.

