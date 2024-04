Al Teatro Lumiére arriva lo spettacolo “Funny Money”

Lo spettacolo “Funny Money”, testo Ray Cooney, adattamento e regia Matteo Vacca, sarà in scena oggi al Teatro Lumiére

Quante probabilità ci sono di fare sei al Superenalotto o di vincere alla lotteria? Le stesse di trovare 1.200.000,00 euro in metropolitana dentro una valigetta identica a quella che utilizzi per andare in ufficio tutte le mattine. Eppure un colpo di fortuna può sempre capitare nella vita, ed è proprio quello che è successo a Riccardo. La sua vita tranquilla ed ordinaria viene totalmente scombinata, cosi come quella di Alessandra, la sua adorabile compagna, che però non ha nessuna voglia di scappare in Messico con i soldi. La fuga sembrerebbe inevitabile perché il denaro appartiene alla mafia, quindi non ci sono alternative…soprattutto perché anche la polizia vorrebbe saperne di più. Quindi, occhio alla valigetta con i soldi… non perdetela mai di vista!!!

Testo Ray Cooney

Adattamento e regia Matteo Vacca

Attori:

Matteo Vacca

Martina Zuccarello

Claudia Ferri

Elisa Pazi

Marco Fiorini

Walter Del Greco

Scena Lina Zirpoli e Giovanni Valgimigli

Per informazioni e vendita biglietti rivolgersi a info@teatrolumiere.it – 055 389 0214 www.teatrolumiere.it