A “Indovina chi viene a cena” su Rai 3 il rapporto tra uomo e gli animali

Come nasce l’empatia tra l’homo sapiens e le altre specie? La puntata di “Indovina chi viene a cena” in onda domenica 14 aprile alle 21.00 su Rai 3 mostrerà che la nostra relazione con gli “altri animali” si sta muovendo in due direzioni opposte: lo sfruttamento di miliardi di animali da una parte e dall’altra la loro tutela, comprensione e rispetto in quanto animali senzienti.

Insieme a storie di amore, pentimento, ricerca Sabrina Giannini incontrerà persone che hanno dedicato la loro vita in qualche modo a contatto con gli animali, tra questi il biologo olandese protagonista del più commovente abbraccio con uno scimpanzé di uno zoo. In studio, come di consueto, il medico ed epidemiologo Franco Berrino perché anche il nostro cibo, i derivati animali, non sono più quelli della “vecchia fattoria”.

Gli animali della “fattoria”, infatto, nell’ultimo secolo della nostra storia sono diventate macchine selezionate geneticamente, ma per qualcuno sono soggetti al pari di cani e gatti e come tali vanno curati e amati. Dietro questi due diversi approcci c’è il grande dilemma filosofico ed evolutivo: l’uomo è al centro dell’universo e ha il diritto di sfruttare le risorse del pianeta o l’unica vera artefice del nostro destino è la Natura?