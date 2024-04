Uso di GLP-1 agonisti per il diabete allontana ansia o depressione

Chi usa GLP-1 agonisti per perdere peso o per gestire il diabete ha meno probabilità di ricevere una nuova diagnosi di depressione o ansia

Secondo un’analisi delle cartelle cliniche di milioni di persone, le persone che assumono un agonista del recettore del glucagon-like peptide-1 (GLP-1) per perdere peso o per gestire il diabete hanno meno probabilità di ricevere una nuova diagnosi di depressione o ansia, in particolare con tirzepatide.

I GLP-1 agonisti sono stati utilizzati per il controllo del glucosio nei pazienti diabetici per diversi anni e, di recente, alcuni di questi sono stati approvati per il controllo del peso nei pazienti obesi. In particolare la formulazione di semaglutide per la gestione del peso riporta la depressione e l’ideazione suicidaria come potenziali effetti collaterali, a differenza delle altre molecole della classe. Una valutazione preliminare della Fda non ha suggerito nessun collegamento diretto tra GLP-1 agonisti e ideazione suicidaria.

Per comprendere meglio la potenziale relazione tra l’assunzione di questi agenti e le diagnosi di salute mentale dopo l’inizio della terapia, i ricercatori della società di cartelle cliniche elettroniche Epic Research hanno analizzato i dati di oltre 3 milioni di pazienti diabetici e quasi un milione di soggetti non diabetici, apportando aggiustamenti per età, sesso e storia di depressione o ansia del paziente.

L’analisi ha coinvolto i farmaci dulaglutide, exenatide, liraglutide, semaglutide e tirzepatide. La ricerca di un collegamento tra diagnosi di depressione o ansia tra le persone che assumevano liraglutide ha tuttavia rivelato uno scarso o nessun cambiamento nella probabilità di ricevere una diagnosi di depressione o ansia dopo aver iniziato l’assunzione del farmaco.

Meno probabilità di diagnosi di ansia o depressione

I ricercatori hanno scoperto che le persone con diabete che hanno iniziato il trattamento con la maggior parte di questi agenti avevano tra l’11% e il 65% in meno di probabilità di ricevere una nuova diagnosi di depressione rispetto alle persone con diabete non in terapia con uno di questi farmaci. La riduzione maggiore della probabilità di una nuova diagnosi di depressione è stata osservata tra quanti facevano uso di tirzepatide (65%).

Anche una minore probabilità di diagnosi di ansia è stata osservata tra i diabetici che avevano iniziato la terapia con GLP-1 agonisti rispetto a quelli che non avevano assunto uno dei farmaci. Anche nel caso dell’ansia tirzepatide ha mostrato la maggiore riduzione delle probabilità ricevere una diagnosi, pari a una riduzione del 60%.

Tra i pazienti non diabetici che facevano uso di questi agenti per altri motivi, tra cui la perdita di peso, solo quelli a cui era stato prescritto semaglutide avevano una minore probabilità di ansia rispetto ai non utilizzatori del farmaco mentre quelli a cui era stato prescritto liraglutide non mostravano differenze statisticamente significative.

Dati preliminari ma importanti per una questione in corso di valutazione

L’analisi di Epic Research ha valutato solo le cartelle cliniche, non è stata pubblicata in una rivista sottoposta a revisione paritaria e non è riuscita a stabilire un ruolo definitivo che i farmaci potrebbero aver svolto nel determinare se a qualcuno è stata diagnosticata o meno depressione o ansia. Non è noto se le persone coinvolte nello studio presentassero sintomi di depressione o ansia prima di iniziare ad assumere i farmaci.

Si tratta tuttavia di dati preliminari importanti, dal momento che le autorità regolatorie statunitensi ed europee stanno indagando sulle segnalazioni di ideazioni suicidarie tra le persone che fanno uso dei farmaci. A gennaio, la Fda ha annunciato che un’indagine preliminare non ha mostrato nessun aumento del rischio di pensieri o azioni suicide, tuttavia non ha ancora potuto escludere in modo definitivo che possa esistere un piccolo rischio e la questione è ancora in corso di valutazione.

«I nostri risultati mostrano che questi farmaci possono avere un duplice scopo per i pazienti, ma non li comprendiamo ancora abbastanza bene per affermare che dovrebbero essere somministrati come trattamento per l’ansia o la depressione al di fuori del diabete o della gestione del peso» ha affermato il ricercatore di Epic Kersten Bartelt.