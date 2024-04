Online “Favonio”, il nuovo singolo di Gaudiano

In radio e su tutte le piattaforme digitali “Favonio”, il nuovo singolo di Gaudiano, una canzone d’amore per la Puglia e, in particolare, per la città di Foggia

Link: https://spoti.fi/3SPmdBh

“Favonio” prende il nome da un vento che attraversa la sua terra d’origine, la Puglia. Con tutta la freschezza del pop contemporaneo e l’universalità dei tuoi testi, Gaudiano mette a punto un omaggio intimo e sincero al Mezzogiorno italiano: a coloro che, come lui, sono stati costretti per lavoro, studio o passioni ad andarsene e a coloro che invece hanno scelto di rimanere e lottare per realizzare i propri progetti.

Gaudiano parla di Favonio: Favonio prende il titolo dal nome di un vento caldo che soffia attraversando la mia terra. Questo vento a volte culla, a volte soffoca, altre volte semplicemente spazza via. Dedico questa canzone d’amore a tutto il mezzogiorno italiano, in modo particolare alla mia città, Foggia. A chi come me è stato costretto a lasciare gli amici e gli affetti più cari per inseguire i sogni andando altrove e chi invece sceglie coraggiosamente di restare sviluppando i propri progetti nonostante le difficoltà, trasformandosi nella vera speranza del territorio. Spero che ascoltandola vi faccia sentire a casa ovunque voi siate nel mondo.

Gaudiano è un cantautore, musicista e interprete di origine pugliese. Dopo una lunga tournée come co-protagonista di “Una volta nella vita (Once)” della Compagnia della Rancia, si è distinto in “The Phantom Of The Opera”, il celebre musical di Andrew Lloyd Webber, per la prima volta in Italia dalla fine del 2022. Lo spettacolo, di cui Gaudiano è stato protagonista il 15 ottobre scorso al Teatro Arcimboldi di Milano, è andato in scena dal 16 al 31 dicembre 2023 all’Opéra di Monte-Carlo.

Vincitore nelle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021, nel 2023 Gaudiano è tornato in televisione, vincendo la 13esima edizione di Tale e Quale Show, in onda in prima serata su Rai1.