Indagine CGIA: entro i prossimi 10 anni la platea delle persone in età lavorativa (15-64 anni) presente in Italia è destinata a diminuire di 3 milioni di lavoratori

Le previsioni ci evidenziano che entro i prossimi 10 anni la platea delle persone in età lavorativa (15-64 anni) presente in Italia è destinata a diminuire di 3 milioni di unità (-8,1 per cento). Se all’inizio del 2024 questa coorte demografica includeva poco meno di 37,5 milioni di unità, nel 2034 la stessa è destinata a scendere rovinosamente, arrestandosi a poco meno di 34,5 milioni di persone. Le ragioni di questo crollo vanno ricercate nel progressivo invecchiamento della popolazione: con sempre meno giovani e con tanti baby boomer destinati a uscire dal mercato del lavoro per raggiunti limiti di età, molti territori subiranno un autentico “spopolamento”, anche di potenziali lavoratori, soprattutto nel Mezzogiorno. Tra le 107 province d’Italia monitorate, sottolinea l’Ufficio studi della CGIA che ha elaborato le previsioni demografiche dell’Istat, solo quella di Prato registrerà in questi 10 anni una variazione assoluta positiva (+ 1.269 unità pari al +0,75 per cento). Tutte le altre 106, invece, presenteranno un saldo anticipato dal segno meno.

In atto cambiamenti epocali

Se alla recessione demografica aggiungiamo l’instabilità geopolitica, la transizione energetica e digitale, le nostre imprese sono destinate a subire dei contraccolpi spaventosi. La difficoltà, ad esempio, di trovare giovani lavoratori da inserire nelle aziende artigiane, commerciali o industriali è avvertita già in questo momento, figuriamoci fra qualche decennio. Ovviamente, chi spera in una inversione del trend demografico rischia di rimanere deluso. Purtroppo, non ci sono misure in grado di cambiare segno a questo fenomeno in tempi ragionevolmente brevi. E nemmeno il ricorso agli stranieri potrà “risolvere” la situazione. Pertanto, dobbiamo rassegnarci a un progressivo rallentamento, anche del Pil. Senza contare che una società con meno giovani e più anziani dovrà fronteggiare un’impennata della spesa previdenziale, di quella sanitaria e di quella assistenziale da far tremare i polsi.

Meno lavoratori soprattutto al Sud

Come dicevamo più sopra, le contrazioni della popolazione in età lavorativa più importanti riguarderanno, in particolare, il Sud. Lo scenario più critico interesserà la Basilicata che entro il prossimo decennio subirà una riduzione di questa platea di persone del 14,6 per cento (-49.466 persone). Seguono la Sardegna con il -14,2 per cento (-110.999), la Sicilia con il -12,8 per cento (-392.873), la Calabria con

il -12,7 per cento (-147.979) e il Molise con il -12,7 per cento (-22.980). Per contro, le regioni meno interessate da questo fenomeno saranno la

Lombardia con il -3,4 per cento (-218.678), il Trentino Alto Adige con il -3,1 per cento (-21.368) e, infine, l’Emilia Romagna con il -2,6 per cento (-71.665) (vedi Tab. 1 e Graf. 1).

A pagare il conto saranno le micro e piccole imprese

Già oggi molte imprese, anche del Sud, denunciano la difficoltà di trovare personale preparato da inserire nel proprio organico. Nonostante ciò, il Mezzogiorno potrebbe avere meno problemi del Centronord. A differenza di quest’ultimo, infatti, il primo, avendo tassi di disoccupazione e di inattività molto elevati, potrebbe colmare, almeno in parte, i vuoti occupazionali che interesseranno soprattutto il settore agroalimentare e quello ricettivo (hotel, ristoranti e caffetteria). E’ altresì evidente che tante imprese, soprattutto di piccola dimensione, saranno costrette a ridimensionare gli organici perché impossibilitate ad assumere. Per le medie e grandi imprese, invece, il problema dovrebbe essere più contenuto. Con la possibilità di offrire stipendi più elevati della media, orari ridotti, benefit e importanti pacchetti di welfare aziendale, i pochi giovani presenti nel mercato del lavoro non avranno esitazioni nel scegliere le grandi anziché le piccole e micro imprese che, questi benefici, non possono erogarli.

Meno Pil dall’immobiliare, dai trasporti, moda e ricettivo

Un Paese che registra una popolazione sempre più anziana potrebbe avere nei prossimi decenni seri problemi a far quadrare i conti pubblici; in particolar modo a causa dell’aumento della spesa sanitaria, pensionistica, farmaceutica e assistenziale. Va altresì segnalato che con pochi under 30 e una presenza di over 65 molto diffusa, alcuni importanti settori economici potrebbero subire dei contraccolpi negativi, provocando una contrazione strutturale del Pil. Con una propensione alla spesa molto più contenuta della popolazione giovane, una società costituita prevalentemente da persone in età avanzata rischia di ridimensionare il giro d’affari del mercato immobiliare, dei trasporti, della moda e del settore ricettivo (HoReCa). Per contro, invece, le banche potrebbero contare su alcuni effetti positivi; con una maggiore predisposizione al risparmio, le persone più anziane dovrebbero aumentare la dimensione economica dei propri depositi, facendo così “felici” molti istituti di credito.

Più giovani nei territori dove ci sono più stranieri

Sempre secondo le stime elaborate dall’Ufficio studi della CGIA su dati dell’Istat, tra il 2024 e il 2034 sarà Agrigento la provincia italiana che

registrerà la recessione demografica della popolazione lavorativa più importante: -22,1 per cento pari, in termini assoluti, a -63.330 unità.

Seguono Ascoli Piceno con -19,6 per cento (-26.970), Caltanissetta con -17,9 per cento (-28.262), Enna con -17,7 per cento (-17.170), anche Alessandria con -17,7 per cento (-48.621), Nuoro con il -17,6 per cento (-21.474), Sud Sardegna con il -17,5 per cento (-35.662) e Oristano con il -16,9 per cento (-15.482). Tra i territori che, invece, sentiranno meno degli altri il calo demografico dei lavoratori attivi segnaliamo Milano con il -2 per cento (-41.493), Bologna con il -1,1 per cento (-6.928), Parma con il -0,3 per cento (-883) e, infine, Prato che, a differenza di tutte le altre province, presenterà un risultato anticipato dal segno più (+0,75 per cento pari a un valore assoluto di +1.269) (vedi Tab. 2). Il risultato positivo di Prato e di quelle province che hanno subito le contrazioni più contenute delle altre è riconducibile al fatto che, tra le altre cose, queste realtà territoriali presentano un tasso della popolazione straniera su quella residente molto elevata, abbassando così l’età media e incidendo positivamente sulle nascite (vedi Tab. 3).

Tab. 1 – Stima previsioni demografiche della popolazione in età lavorativa

(15-64 anni)

Rank Regioni per Var. % Pop. età lavorativa Pop. età lavorativa Var. assoluta Var. % 01.01.2024 01.01.2034 2034/2024 2034/2024 1- Basilicata 339.813 290.347 – 49.466 – 14,56 2- Sardegna 783.333 672.334 – 110.999 – 14,17 3- Sicilia 3.070.129 2.677.256 – 392.873 – 12,80 4- Calabria 1.162.224 1.014.245 – 147.979 – 12,73 5- Molise 181.071 158.091 – 22.980 – 12,69 6- Marche 963.429 844.102 – 119.327 – 12,39 7- Puglia 2.476.601 2.173.201 – 303.400 – 12,25 8- Campania 3.656.602 3.235.668 – 420.934 – 11,51 9- Abruzzo 794.378 713.970 – 80.408 – 10,12 10- Valle d’Aosta 77.255 69.884 – 7.371 – 9,54 11- Piemonte 2.664.212 2.426.394 – 237.818 – 8,93 12- Umbria 525.279 478.779 – 46.500 – 8,85 13- Liguria 910.048 845.294 – 64.754 – 7,12 14- Veneto 3.075.049 2.856.035 – 219.014 – 7,12 15- Friuli Venezia Giulia 736.364 686.169 – 50.195 – 6,82 16- Lazio 3.671.254 3.423.506 – 247.748 – 6,75 17- Toscana 2.297.169 2.148.065 – 149.104 – 6,49 18- Lombardia 6.379.502 6.160.824 – 218.678 – 3,43 19- Trentino Alto Adige 689.076 667.708 – 21.368 – 3,10 20- Emilia Romagna 2.806.765 2.735.100 – 71.665 – 2,55 ITALIA 37.462.949 34.444.706 – 3.018.243 – 8,06

Elaborazione Ufficio studi CGIA su dati Istat

Tab. 2 – Stima previsioni demografiche della popolazione in età lavorativa

(15-64 anni)

Rank Province per Var. % Pop. età lavorativa Pop. età lavorativa Var. ass Var % 01-gen-2024 01-gen-2034 2034/2024 2034/2024 1- Agrigento 286.786 223.456 – 63.330 -22,08 2- Ascoli Piceno 137.891 110.921 – 26.970 -19,56 3- Caltanissetta 157.973 129.711 – 28.262 -17,89 4- Enna 96.946 79.776 – 17.170 -17,71 5- Alessandria 274.679 226.058 – 48.621 -17,70 6- Nuoro 121.814 100.340 – 21.474 -17,63 7- Sud Sardegna 203.396 167.734 – 35.662 -17,53 8- Oristano 91.238 75.756 – 15.482 -16,97 9- Potenza 218.378 181.481 – 36.897 -16,90 10- Asti 141.195 117.663 – 23.532 -16,67 11- Arezzo 228.197 191.803 – 36.394 -15,95 12- Ancona 315.555 266.345 – 49.210 -15,59 13- Avellino 258.615 218.292 – 40.323 -15,59 14- Vibo Valentia 94.670 80.646 – 14.024 -14,81 15- Benevento 166.941 143.079 – 23.862 -14,29 16- Messina 374.662 322.932 – 51.730 -13,81 17- Catanzaro 214.372 185.057 – 29.315 -13,67 18- Taranto 348.146 301.254 – 46.892 -13,47 19- Sassari 300.981 260.984 – 39.997 -13,29 20- Palermo 756.645 657.188 – 99.457 -13,14 21- Reggio Calabria 325.924 283.577 – 42.347 -12,99 22- Brindisi 239.005 208.128 – 30.877 -12,92 23- Foggia 379.455 330.785 – 48.670 -12,83 24- Campobasso 131.738 115.016 – 16.722 -12,69 25- Isernia 49.333 43.075 – 6.258 -12,69 26- Cagliari 269.300 235.254 – 34.046 -12,64 27- Barletta-Andria-Trani 248.078 217.608 – 30.470 -12,28 28- Crotone 102.885 90.388 – 12.497 -12,15 29- Rovigo 139.342 122.604 – 16.738 -12,01 30- Lecce 480.749 423.080 – 57.669 -12,00 31- Napoli 1.946.665 1.717.576 – 229.089 -11,77 32- Cosenza 424.373 374.577 – 49.796 -11,73 33- Bari 781.168 692.346 – 88.822 -11,37 34- Salerno 682.096 604.884 – 77.212 -11,32 35- Biella 101.077 89.897 – 11.180 -11,06 36- Terni 130.822 116.366 – 14.456 -11,05 37- L’Aquila 178.318 158.907 – 19.411 -10,89 38- Siracusa 244.238 217.772 – 26.466 -10,84 39- Teramo 188.837 168.945 – 19.892 -10,53 40- Frosinone 292.897 262.273 – 30.624 -10,46 41- Catania 685.482 614.125 – 71.357 -10,41 42- Trapani 261.229 234.067 – 27.162 -10,40 43- Massa-Carrara 114.336 102.475 – 11.861 -10,37 44- Matera 121.435 108.866 – 12.569 -10,35 45- Chieti 230.164 206.413 – 23.751 -10,32 46- Verbania-Cusio-Oss. 94.218 84.944 – 9.274 -9,84 47- Udine 316.943 286.120 – 30.823 -9,73 48- Rieti 93.652 84.586 – 9.066 -9,68 49- Belluno 120.937 109.380 – 11.557 -9,56 50- Aosta 77.255 69.884 – 7.371 -9,54 51- Macerata 186.715 169.605 – 17.110 -9,16 52- Pescara 197.059 179.705 – 17.354 -8,81 53- Fermo 103.758 94.743 – 9.015 -8,69 54- Venezia 521.985 476.857 – 45.128 -8,65 55- Vercelli 100.792 92.080 – 8.712 -8,64 56- Savona 160.187 146.485 – 13.702 -8,55 57- Caserta 602.285 551.837 – 50.448 -8,38 58- Perugia 394.457 362.413 – 32.044 -8,12 59- Vicenza 546.041 502.303 – 43.738 -8,01 60- Viterbo 193.701 178.239 – 15.462 -7,98 61- Livorno 198.653 183.012 – 15.641 -7,87 62- Pesaro-Urbino 219.510 202.488 – 17.022 -7,75 63- Torino 1.361.261 1.255.908 – 105.353 -7,74 64- Lucca 237.514 220.076 – 17.438 -7,34 65- Grosseto 131.328 121.781 – 9.547 -7,27 66- Genova 490.405 454.774 – 35.631 -7,27 67- Treviso 559.580 519.950 – 39.630 -7,08 68- Padova 593.381 553.407 – 39.974 -6,74 69- Sondrio 112.122 104.655 – 7.467 -6,66 70- Roma 2.725.049 2.554.386 – 170.663 -6,26 71- Novara 228.443 214.336 – 14.107 -6,18 72- Ferrara 205.551 192.886 – 12.665 -6,16 73- La Spezia 132.051 124.085 – 7.966 -6,03 74- Latina 365.955 344.022 – 21.933 -5,99 75- Imperia 127.405 119.950 – 7.455 -5,85 76- Lecco 208.370 196.194 – 12.176 -5,84 77- Gorizia 85.587 80.913 – 4.674 -5,46 78- Firenze 615.581 584.303 – 31.278 -5,08 79- Siena 160.668 152.524 – 8.144 -5,07 80- Trieste 138.820 131.881 – 6.939 -5,00 81- Pisa 261.444 248.547 – 12.897 -4,93 82- Como 379.295 360.630 – 18.665 -4,92 83- Cuneo 362.547 345.508 – 17.039 -4,70 84- Varese 552.755 527.086 – 25.669 -4,64 85- Bergamo 714.126 682.058 – 32.068 -4,49 86- Cremona 220.999 211.447 – 9.552 -4,32 87- Ravenna 240.790 230.986 – 9.804 -4,07 88- Pordenone 195.014 187.255 – 7.759 -3,98 89- Pistoia 180.572 173.399 – 7.173 -3,97 90- Pavia 338.501 325.193 – 13.308 -3,93 91- Ragusa 206.168 198.229 – 7.939 -3,85 92- Verona 593.783 571.534 – 22.249 -3,75 93- Reggio Emilia 338.467 326.153 – 12.314 -3,64 94- Brescia 809.681 780.451 – 29.230 -3,61 95- Rimini 216.656 209.104 – 7.552 -3,49 96- Monza-Brianza 557.480 539.845 – 17.635 -3,16 97- Bolzano 344.642 333.851 – 10.791 -3,13 98- Forlì-Cesena 246.021 238.462 – 7.559 -3,07 99- Trento 344.434 333.857 – 10.577 -3,07 100- Lodi 147.078 142.706 – 4.372 -2,97 101- Mantova 256.628 249.585 – 7.043 -2,74 102- Piacenza 178.002 173.635 – 4.367 -2,45 103- Modena 448.285 438.692 – 9.593 -2,14 104- Milano 2.082.467 2.040.974 – 41.493 -1,99 105- Bologna 643.367 636.439 – 6.928 -1,08 106- Parma 289.626 288.743 – 883 -0,30 107- Prato 168.876 170.145 +1.269 +0,75 ITALIA 37.462.949 34.444.706 – 3.018.243 -8,06

Elaborazione Ufficio studi CGIA su dati Istat

Tab. 3 – Correlazione tra calo lavoratori attivi e presenza (o meno) di stranieri Prime 10 Province per calo Ultime 10 province all’1.1.2023 per % demografico 2034/2023 di stranieri su residenti 1- Agrigento -22,08% 98- Brindisi 3,2% 2- Ascoli Piceno -19,56% 99- Catania 3,2% 3- Caltanissetta -17,89% 100- Caltanissetta 3,0% 4- Enna -17,71% 101- Palermo 2,9% 5- Alessandria -17,70% 102- Taranto 2,8% 6- Nuoro -17,63% 103- Barletta-Andria-Trani 2,8% 7- Sud Sardegna -17,53% 104- Enna 2,5% 8- Oristano -16,97% 105- Nuoro 2,4% 9- Potenza -16,90% 106- Oristano 2,0% 10- Asti -16,67% 107- Sud Sardegna 1,7% elaborazione Ufficio studi CGIA su dati Istat elaborazione Fondazione Moressa su dati Istat Ultime 10 province per calo Prime 10 province all’1.1.2023 per % demografico 2034/2024 di stranieri su residenti 98- Forlì-Cesena -3,07% 1- Prato 21,5% 99- Trento -3,07% 2- Piacenza 14,9% 100- Lodi -2,97% 3- Parma 14,8% 101- Mantova -2,74% 4- Milano 14,7% 102- Piacenza -2,45% 5- Mantova 13,6% 103- Modena -2,14% 6- Modena 13,4% 104- Milano -1,99% 7- Imperia 13,3% 105- Bologna -1,08% 8- Firenze 13,0% 106- Parma -0,30% 9- Lodi 12,7% 107- Prato +0,75% 10- Gorizia 12,4% elaborazione Ufficio studi CGIA su dati Istat elaborazione Fondazione Moressa su dati Istat