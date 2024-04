“La ragazza del metrò” è il primo singolo di Iuggi

In rotazione radiofonica e sulle piattaforme streaming “La ragazza del metrò”, primo singolo di Iuggi, prodotto insieme ad Andrea Allocca di Kate Records

Fuori “La ragazza del metrò”, primo singolo di Iuggi, prodotto insieme ad Andrea Allocca di Kate Records. Un viaggio in metropolitana che diventa poetico grazie alla meravigliosa voce e alle note del piano di questo artista dall’animo nobile e sensibile.

Spesso le nostre vite sono prigioniere di una quotidianità che può arrivare a limitare i nostri sogni e la nostra felicità. A volte ci ritroviamo persi in un tempo che scorre per inerzia, a vivere delle vite che non sono le nostre, fatte di scelte sbagliate davanti alle quali non vediamo alternative.

La ragazza del metrò è una giovane ed inconsapevole donna che si specchia nel riflesso degli occhi spenti e vuoti della gente che la circonda durante i suoi quotidiani viaggi in metro. Non si rende conto della luce che ha negli occhi e che riesce invece a vedere chi le sta di fronte e che casualmente incrocia il suo sguardo profondo. Un abbraccio, una carezza, una canzone basterebbero a far percepire quella luce anche a lei, aiutandola a capire che dentro di sé avrebbe tutto per raggiungere i suoi sogni e rompere gli schemi della banalità che la circonda.