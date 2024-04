In vendita a 2 milioni di euro la casa romana di Raffaella Carrà

In vendita a quasi due milioni di euro la casa romana di Raffaella Carrà. L’appartamento dove la showgirl ha vissuto negli ultimi anni si trova nel quartiere di Vigna Clara (Roma Nord)

A quasi tre anni dalla scomparsa di Raffaella Carrà, è stato messo in vendita l’appartamento della showgirl nel quartiere di Vigna Clara (Roma Nord) alla cifra di quasi due milioni di euro: per la precisione a 1.870.000. La casa si trova in via Nemea 21.

L’annuncio è sul sito dell’agenzia immobiliare Engel & Völkers, sul cui sito compaiono le foto dell’abitazione che ha ospitato il celebre caschetto biondo negli ultimi anni. Tre camere da letto e quattro bagni sono distribuiti su 396 metri quadrati. L’agenzia spiega: “L’immobile, frutto della fusione di unità immobiliari, dotato di doppio ingresso, si sviluppa su un unico livello su una superficie interna di circa 384 mq oltre a circa 36 mq di spazi esterni. I tre balconi, di cui due angolari, garantiscono all’immobile un quadruplo affaccio e una generosa luminosità”. Quella che è stata l’oasi di relax della showgirl si trova nel complesso “Due pini” ed è dotata di confort come un servizio di vigilanza h24, campi da tennis, piscina e un parco.

GLI SPAZI INTERNI

Scendendo nel dettaglio, si legge: “Una volta all’ingresso ci si trova di fronte ad un salone di rappresentanza con ampie vetrate. Sulla destra, proseguendo lungo il corridoio si struttura una prima zona notte dotata di camera padronale e salle de bain con finiture in marmo, dotata di vasca idromassaggio e di una comoda sauna per rigenerarsi dopo una lunga giornata di lavoro. Sulla parte sinistra del soggiorno trova spazio un servizio ed una doppia sala da pranzo, parte della quale potrebbe essere trasformata in studio. Proseguendo attraversiamo una grande cucina abitabile, da un lato con un comodo montacarichi direttamente comunicante con il locale stireria situato al piano sottostante, mentre dall’altro lato è presente un piccolo wc di servizio, seguito da una comoda camera per gli ospiti, un’ulteriore grande camera matrimoniale, un altro bagno ed una stanza attualmente adibita a sala yoga“.