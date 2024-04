Dal cibo alle strade: a “Mi Manda RaiTre” tutto sulla sicurezza

La sicurezza nei nostri piatti, nei grandi centri urbani e nelle scuole al centro del programma “Mi Manda RaiTre”

Le inchieste di Federico Ruffo questo fine settimana spaziano dal cibo alla violenza ai danni del personale scolastico. A “Mi Manda RaiTre” si parte domani, sabato 13 aprile alle 9.00 su Rai 3, con i controlli sui salmoni di allevamento e il problema delle bande di borseggiatori. Ogni italiano consuma circa 2,5 chilogrammi di salmone ogni anno, per lo più affumicato, ma anche fresco o surgelato: l’incremento di ristoranti etnici o ‘all you can eat’ ha fatto aumentare gli allevamenti intensivi per soddisfare la crescente domanda dei consumatori, ma il salmone degli allevamenti è sottoposto a controlli adeguati? Si tratta sempre di un prodotto sicuro, privo di sostanze aggiunte o pesticidi? Si passa poi al tema caldo della sicurezza urbana.

Le città italiane sono prese d’assalto da bande di borseggiatori, bus e metropolitane i luoghi preferiti per la caccia al portafogli, solo a Roma sono stati arrestati più di 200 scippatori dall’inizio dell’anno: come garantire la sicurezza a cittadini e turisti? Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Debora Rasio, nutrizionista e oncologa; Sabrina Giannini, giornalista, conduttrice di “Indovina chi viene a cena”; Giuseppe Palma, segretario generale Assoittica Italia; Giorgio Donegani, tecnologo alimentare; Alfonso Sabella, magistrato; Lazza Ramo, video-blogger.

La puntata di domenica 14 aprile, sempre alle 9.00 su Rai 3 sarà dedicata al problema delle aggressioni al personale scolastico e all’incremento del commercio elettronico. Da settembre 2023 a marzo 2024 ci sono state 46 aggressioni ai danni di docenti, dirigenti e personale ATA, con un incremento del 110% rispetto al precedente anno scolastico. La metà degli episodi è stata portata avanti dai genitori e fra i motivi che hanno scatenato la violenza ci sono le bocciature, le note, i brutti voti e i troppi compiti.

Da qualche settimana è entrata in vigore una legge che inasprisce le punizioni per chi aggredisce il personale scolastico: cosa sta accadendo alla scuola e al rapporto fra alunni, docenti e genitori? Infine ci sarà un approfondimento su un altro tema di stretta attualità. Nel 2023 il commercio elettronico ha avuto una forte crescita in Italia; l’incremento dei pacchi che riceviamo, però, non deriva solo dagli acquisti online, ma anche dalle spedizioni che tutti normalmente facciamo. Il consumatore è ben informato su ciò che si può spedire? per esempio, il cibo fresco può essere impacchettato e inviato? Tra gli ospiti: Enrico Galiano, scrittore e insegnante; Antonello Giannelli, presidente ANP- Associazione nazionale presidi; Stefano Kirchner, ex preside Liceo ‘Rosmini’ di Trento; Andrea Sales, psicoterapeuta; Monica Cirillo, avvocato Adusbef.