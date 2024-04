“Una nessuna centomila” all’Arena di Verona: ecco tutti i cantanti sul palco

‘Una nessuna centomila’, il concerto all’Arena di Verona: i cantanti sul palco il 4 e 5 maggio. L’evento sarà trasmesso prossimamente in prima serata su Rai 1

Dopo il rinvio di settembre per problemi di salute di Fiorella Mannoia, è confermato per maggio ‘Una nessuna centomila’, evento benefico per contrastare la violenza sulle donne. Due date, 4 e 5 maggio, in programma all’Arena di Verona con le grandi voci della musica italiana. I biglietti già acquistati per la data del 26 settembre 2023 resteranno validi per quella del 4 maggio. Il concerto sarà trasmesso prossimamente in prima serata su Rai1.

UNA NESSUNA CENTOMILA, LA LINE UP DEL 4 MAGGIO

Questi gli artisti sul palco dell’Arena di Verona il 4 maggio:

Fiorella Mannoia

Alessandra Amoroso

Annalisa

Samuele Bersani

Brunori Sas

Elodie

Emma

Francesca Michielin

Tananai

Niccolò Fabi

Achille Lauro

Giuliano Sangiorgi

Ermal Meta

Noemi

Paola Turci

Ornella Vanoni

Anna Foglietta

Massimiliano Caiazzo

Carlo Conti

UNA NESSUNA CENTOMILA, LA LINE UP DEL 5 MAGGIO

Questi gli artisti sul palco il 5 maggio:

Fiorella Mannoia

Alessandra Amoroso

Annalisa

Brunori Sas

Niccolò Fabi

Emma

Achille Lauro

Paola Turci

Francesca Michielin

Giuliano Sangiorgi

Noemi

Emal Meta

Piero Pelù

Ornella Vanoni