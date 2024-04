Tutto sulle proteine a “Elisir” in onda stamani su Rai 3

A “Elisir” stamani su Rai 3 le proteine, tra falsi miti e verità. In sommario anche la parodontite e la sindrome di Down

Che funzione svolgono le proteine per l’organismo? Assumerne tante fa bene? Risponde la professoressa Barbara Paolini, presidente dell’Associazione Italiana Dietetica e Nutrizione Clinica e dirigente presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, in apertura di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda venerdì 12 aprile alle 10.30 su Rai 3.

Obiettivo, inoltre, sulla parodontite, la malattia infiammatoria orale cronica che distrugge progressivamente le strutture portanti dei denti. In studio il professor Marco Gargari, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Odontoiatria dell’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma.

A seguire, Martina Fuga, presidente dell’Associazione Genitori e Persone con sindrome di Down di Milano, racconterà le paure e le difficoltà, ma anche le grandi gioie, che derivano dall’avere un figlio con la sindrome di Down. In chiusura Laura Rossi, nutrizionista e ricercatrice del Crea, Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, parlerà di cibi grassi: quali sono gli alimenti da consumare con moderazione o addirittura da evitare?