Survodutide efficace per la steatoepatite associata a disfunzione metabolica

Successo in fase 2 per survodutide, doppio agonista del recettore glucagone/GLP-1 efficace nella steatoepatite associata a disfunzione metabolica

Boehringer Ingelheim ha annunciato che fino all’83% degli adulti affetti da steatoepatite associata a disfunzione metabolica (MASH) a cui è stato somministrato il farmaco sperimentale survodutide hanno ottenuto un significativo miglioramento istologico della loro condizione senza peggioramento della fibrosi rispetto al placebo.

L’azienda, che sta sviluppando in collaborazione con Zealand Pharma il doppio agonista del recettore del glucagone/GLP-1, ha suggerito che, sulla base dei risultati di fase 2, il farmaco ha il potenziale per diventare il trattamento migliore della categoria per la MASH.

“Crediamo che il vero elemento di differenziazione sia l’azione dell’agonismo del recettore del glucagone che agisce direttamente sul fegato”, osserva Carinne Brouillon, head of human pharma di Boehringer Ingelheim.

Nello studio, 295 adulti con MASH e fibrosi, compresi quelli con e senza diabete di tipo 2, sono stati randomizzati a ricevere una delle tre dosi di survodutide o placebo, tutte somministrate una volta alla settimana.

L’endpoint primario dello studio è la percentuale di partecipanti che ottengono un miglioramento istologico della MASH senza peggioramento della fibrosi dopo 48 settimane di trattamento, mentre gli obiettivi secondari includono la riduzione del contenuto di grasso nel fegato e il miglioramento della fibrosi.

I ricercatori hanno osservato che per l’outcome primario, il 18,2% dei pazienti trattati con placebo ha ottenuto un miglioramento istologico significativo della propria condizione senza peggioramento della fibrosi, portando a una differenza di risposta rispetto a survodutide fino al 64,8%.

I risultati principali hanno dimostrato un miglioramento della MASH a tutte le dosi del farmaco esplorate nello studio. Lo studio ha inoltre raggiunto tutti gli obiettivi secondari, compreso un miglioramento significativo della fibrosi epatica, i cui dati completi saranno presentati nei prossimi mesi.

“Andremo avanti il ​​più rapidamente possibile nella MASH”, ha affermato Brouillon, aggiungendo “stiamo facendo progressi anche con survodutide in altre condizioni correlate, avendo già avviato il nostro programma di sperimentazione clinica di fase 3 per l’obesità”.

Le azioni della Zealand Pharma sono salite fino al 36% dopo le ultime notizie.

Meccanismo d’azione di survodutide e applicazioni

Survodutide è un duplice agonista sperimentale dei recettori del GLP-1 e del glucagone, che svolgono entrambi un ruolo centrale nella regolazione delle funzioni metaboliche. Come precisa l’azienda, l’attivazione simultanea di questi due recettori ormonali chiave dell’intestino potrebbe portare a una maggiore efficacia rispetto agli attuali agonisti di un singolo ormone.

In base al loro accordo di licenza e collaborazione, Boehringer Ingelheim finanzierà tutte le attività di ricerca e sviluppo relative al survodutide e si occuperà anche della sua commercializzazione. Zealand Pharma ha diritto a determinati traguardi, oltre a royalties sulle potenziali vendite globali.

Oltre alla MASH, i due partner stanno anche studiando survodutide nelle persone con obesità e in sovrappeso, per i quali stanno conducendo cinque studi di fase 3 tra cui SYNCHRONIZE-1, SYNCHRONIZE-2 e SYNCHRONIZE-CVOT. Boehringer Ingelheim ha lanciato questi tre studi nel maggio 2023, cercando di valutare la survodutide in diverse sottopopolazioni di persone in sovrappeso o obese, compresi quelli con diabete, malattie cardiovascolari e malattie renali croniche.

Nel giugno 2023, Boehringer Ingelheim e Zealand Pharma hanno pubblicato dati di fase 2 per survodutide che dimostrano che il doppio agonista potrebbe ridurre il peso corporeo di circa il 20%. Da notare che all’epoca la perdita di peso non si era ancora stabilizzata a 46 settimane, indicando che una durata del trattamento più lunga avrebbe potuto portare a una migliore efficacia.

Il duplice meccanismo anche in un altro farmaco

Non è però l’unico farmaco in sviluppo con questo duplice meccanismo. Infatti, all’inizio di questo mese, Eli Lilly ha rivelato che tutte e tre le dosi di tirzepatide hanno raggiunto l’endpoint primario nello studio di fase 2 SYNERGY-NASH su adulti affetti da MASH.

Nello specifico, il 73,9% dei partecipanti trattati con la dose più alta del doppio agonista dei recettori GIP e GLP-1 ha ottenuto un’assenza di MASH senza peggioramento della fibrosi a 52 settimane, rispetto al 12,6% di quelli trattati con placebo.

Tutti attendono con fiducia gli sviluppi di queste molecole essendo la MASH una malattia molto comune e che vedrà sicuramente un aumento dei casi nel prossimo futuro.