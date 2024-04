Santanchè indagata a Milano per falso in bilancio per Visibilia

La Procura di Milano ha inviato alla ministra Daniela Santanchè un avviso di fine indagini per falso in bilancio per le società Visilbilia

Il ministro del turismo Daniela Santanchè è indagata a Milano per falso in bilancio. La notizia viene confermata ufficialmente dalla Procura che ha notificato oggi al ministro- e ad altre sedici persone tra amministratori e sindaci- l’avviso di conclusione delle indagini preliminari sulle società Visibilia editore spa (quotata), Visibilia srl (in liquidazione) e Visibilia editrice srl.

Nelle scorse settimane la Procura di Milano aveva già chiuso il filone di indagine relativo alla truffa: in quel caso, Santanchè l’accusa è di truffa aggravata all’Inps per la gestione della cassa integrazione dei dipendenti di Visibilia nel periodo del Covid (vennero messi in cassa a zero ore).

STRALCIATA L’ACCUSA DI BANCAROTTA

L’ipotesi di reato riguarda la presunta falsificazione dei bilanci di esercizio dal 2016 al 2022 per Visibilia editore spa, dal 2016 al 2020 per Visibilia srl in liquidazione e dal 2021 al 2022 per Visibilia editrice srl. La corretta formazione dei bilanci, nell’ipotesi accusatoria, avrebbe evidenziato una perdita del capitale sociale per Visibilia editore spa dal bilancio 2016, per Visibilia srl dal bilancio 2014 e per Visibilia editrice srl dal bilancio 2021. L’ipotesi di reato di bancarotta è stata stralciata dal procedimento principale– precisa infine la procura- poiché per nessuna delle società del gruppo Visibilia “è nel frattempo intervenuta dichiarazione di insolvenza”.

