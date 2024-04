Previsioni meteo 12 aprile 2024: torna l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 12 aprile 2024: clima primaverile con il ritorno dell’anticiclone che resisterà per tutto il fine settimana

Condizioni meteo di nuovo stabili sull’Italia in questo weekend. L’anticiclone infatti è in rimonta in questa seconda parte della settimana sull’Europa centro-occidentale con valori massimi al solo fino a 1030 hPa. Condizioni meteo stabili dunque anche in Italia dove per tutto il fine settimana avremo cieli in prevalenza sereni e temperature di nuovo al di sopra delle medie, anomalie positive diffuse fino a 8-10 gradi.

Ultimi aggiornamenti dei principali modelli che mostrano la possibilità di scambi meridiani anche piuttosto accentuati entro la metà del mese.Al momento non si esclude dunque una fase meteo più fredda e perturbata anche per l’Italia intorno alla metà del mese.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 12 aprile 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, banchi di nebbie e nubi basse in Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, molti addensamenti bassi in Pianura Padana e al Nord-Est. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Tempo stabile durante la giornata sulle regioni centrali con cieli per lo più soleggiati e locali addensamenti in transito, isolati fenomeni pomeridiani sull’Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Nessuna variazione nelle ore notturne. Temperature minime in lieve calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al pomeriggio locali piogge o temporali possibili sulle zone interne Peninisulari, più asciutto altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .