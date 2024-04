Lazza canta “Napoletani!” ai tifosi romanisti: le reazioni sui social

Il rapper Lazza, noto tifoso milanista, beccato in tv a San Siro ad “offendere” i romanisti chiamandoli “napoletani”. Se la sono presa tutti, napoletani e romanisti

Con un solo labiale “rubato” dalle tv Lazza è riuscito in un miracolo sportivo: riunificare per una sera i tifosi (soprattutto quelli social) di Napoli e Roma, per tanti anni gemellati e infine “nemici” con tanto di vittima collaterale (il povero Ciro Esposito, ucciso prima di una finale di Coppa Italia). E’ successo infatti che il rapper – notoriamente tifoso del Milan – inquadrato sugli spalti di San Siro mentre si godeva la sconfitta della sua squadra nel derby italiano d’Europa League, è stato beccato mentre si univa al coro che la curva intonava: “napoletani, voi siete napoletani”. Apriti internet.

Si sono offesi simultaneamente i tifosi del Napoli, convocati in contumacia ad una partita che non li riguardava affatto (ma in Italia l’ipocrisia impone di dire “discriminazione territoriale” per intendere “contro i napoletani”), e quelli della Roma per i quali evidentemente non c’è peggior affronto che essere accomunati a quelli lì, “i napoletani”. Mentre la logica celebra il suo lutto – “napoletani” è ufficiosamente inteso come un’offesa persino dagli stessi napoletani – tutti indistintamente si sono riversati su Instagram a costruire uno shitstorm da manuale contro il cantante milanista.

E’ una lettura a sua modo istruttiva, triviale, sicuramente divertente. Ma non inedita. Ci sono dei precedenti, infatti. L’anno scorso, durante un suo concerto a Napoli, Lazza battibeccò col (suo) pubblico che non gli perdonava d’essersi presentato sul palco con la maglia del Milan. Erano altri tempi, quelli: il Napoli si avviava a vincere lo scudetto ma era appena stato eliminato in Champions proprio dal Milan. La Roma? Non c’entrava nulla. Ma nessuno si sarebbe sognato di intonare “romanisti, voi siete romanisti”. Forse perché “romanista” è un’offesa solo in ambito locale, laziale. “Napoletano” è l’epiteto che unisce davvero l’Italia del tifo .