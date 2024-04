In streaming “Discoteche abbandonate”, la nuova canzone di Max Pezzali

Max Pezzali torna con un nuovo singolo, “Discoteche abbandonate”, che arriva a distanza di 4 anni dal suo ultimo lavoro discografico

A distanza di 4 anni dal suo ultimo lavoro discografico e dopo straordinari successi dal vivo, Max Pezzali torna con un brano inedito. “Discoteche abbandonate”, scritto con Jacopo Ettorre e Michele Canova che ne ha curato anche la produzione, è il nuovo singolo disponibile solo in radio dal 15 aprile, in digitale e su cd fisico autografato dal 26 aprile.

Il brano nasce pensando al fenomeno delle discoteche abbandonate, un “cimitero” di luoghi culto che negli anni ha ispirato libri e mostre in tutta Italia. La discoteca, da sempre centro di aggregazione, divertimento ed eccessi ma anche di sperimentazione, innovazione, controcultura e libertà, diventa lo sfondo delle storie raccontate da Max nelle sue canzoni che per la prima volta, con la sua penna nostalgica, si volta indietro evocandone i ricordi.

“Dagli anni 60 del ventesimo secolo al primo decennio del ventunesimo, le discoteche, eredi della antiche balere, erano il luogo in cui potevano essere ciò che desideravano, almeno per poche ore: buttafuori e buttadentro, baristi e DJ, cubiste e drag queen, playboy e strafiche, ballerine, statue, etero e queer. – racconta Max Pezzali – Al centro c’era la pista: palcoscenico e ring, spazio comune in cui tutte le differenze si annullavano. Oggi gran parte di quel mondo non esiste più: di lui restano rovine erose dal tempo e l’eco di voci, risate, pianti, sogni e speranze di generazioni di giovani che hanno avuto la fortuna di viverlo.

Il videoclip della canzone, diretto da Dario Garegnani, raccoglie diverse immagini tratte da “Disco Mute”, il libro culto edito da Magenes che più di tutti ha saputo immortalare luoghi straordinari da anni abbandonati e riscoperti anche dai location manager Calloni e Alessandro Tesei. Le immagini, montate in versione rianimata, permettono a tutti quei club di riprendere vita e sono accompagnate dalle testimonianze di tantissimi DJ di fama italiana e internazionale che hanno contribuito a rendere quei luoghi e quegli anni eterni.

“Discoteche abbandonate” sarà anche un comic book, il secondo della serie ideata da Max Pezzali e sceneggiata da Roberto Recchioni, in uscita a maggio, che segue il primo numero “Max Forever All Stars” andato sold out al Lucca Comics 2023.

IL TOUR

“Discoteche abbandonate” sarà eseguito anche live nel nuovo tour negli stadi di Max Pezzali “Max Forever (Hits Only)” in partenza dal 9 giugno dal Nereo Rocco di Trieste. Dopo essere stato il protagonista indiscusso della stagione live italiana 2022/2023 con un doppio appuntamento allo stadio San Siro, un tour invernale di oltre 30 date interamente sold out nei palazzetti e un travolgente Circo Massimo, totalizzando oltre 520mila presenze, Max ha già staccato altri 330.000 biglietti per questo 2024.

Con uno show completamente rinnovato, palco e scenografie inedite pensate appositamente per questa nuova tournée, Max è pronto a far scatenare i fan sulle canzoni che sono diventate la colonna sonora della vita di almeno tre generazioni.

Queste le date del tour prodotto da Vivo Concerti:

Domenica 9 giugno | TRIESTE – STADIO NEREO ROCCO – DATA ZERO

Mercoledì 19 giugno | TORINO – STADIO OLIMPICO

Sabato 22 giugno | BOLOGNA – STADIO DALL’ARA

Domenica 23 giugno | BOLOGNA – STADIO DALL’ARA – SOLD OUT

Giovedì 27 giugno | ROMA – STADIO OLIMPICO

Domenica 30 giugno | MILANO – STADIO SAN SIRO

Lunedì 1 luglio | MILANO – STADIO SAN SIRO

Martedì 2 luglio | MILANO – STADIO SAN SIRO

Martedì 9 luglio | MESSINA – STADIO SAN FILIPPO

Sabato 13 luglio | BARI – STADIO SAN NICOLA