Gli Hey Bob Gun tornano con la canzone “Non ti immagini”

Su tutte le piattaforme digitali distribuita da Ada Music Italy “Non ti immagini”, la rock ballad che segna il ritorno nel 2024 degli HEY BOB GUN

Su tutte le piattaforme digitali distribuita da Ada Music Italy – già disponibile in presave al link http://ada.lnk.to/nontiimmagini – “Non ti immagini”, la rock ballad che segna il ritorno nel 2024 dei HEY BOB GUN.

“C’è un delirio

che non ti immagini, non ti immagini

nel mio sterno

ho le voragini, le voragini

il tuo sguardo

mi muove gli organi, muove gli organi”

Il brano, colonna sonora della seconda stagione di Snow Black disponibile da 21 gennaio su RaiPlay con il boxset con tutti gli episodi, e tutti i giorni, alle ore 20, su Rai Gulp, narra un amore non dichiarato, nell’apparente calma di un silenzio forzato, racchiude un abisso di emozioni e grida. Un inferno che non potendo sprigionarsi all’esterno ti brucia dentro.

In attesa della pubblicazione del loro primo EP, la band formata da Mattia Meli, Simone Davide Trotolo, Lorenzo Elia Mariani e Luca Baldoni, ritorna con un’autoproduzione struggente, che pervade corpo e anima. Le parole non dette diventano proprio quello che avremmo dovuto pronunciare per non cadere nel baratro. Che sia autosabotaggio o autodifesa poco importa, il dolore persiste mentre tutto sembra scorrere come se nulla fosse.

Una commistione di sensazioni e sentimenti particolare come il sound dei HEY BOB GUN, amanti della sperimentazione che, partendo dall’alternative rock cantato in italiano, passano dal metal, alla disco o al pop con estrema facilità, per poi unire tutti questi ingredienti che insieme vanno a formare un unico intruglio a cui è difficile restare indifferenti.