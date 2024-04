Con i dispositivi Nice le pulizie di primavera sono più smart

Da Nice alcune idee, consigli e dispositivi per la smart home che possono rendere più “smart” le pulizie di primavera per ottimizzare tempo e risultati

Le pulizie di primavera possono diventare una sfida per molti e un vero incubo per chi è sempre di corsa. Tuttavia, c’è una soluzione che trasforma questa attività in un compito efficiente e privo di stress, rendendo la casa un luogo ordinato, sereno e confortevole. Un sistema di smart home come quello di Nice, azienda leader nell’Home Management Solution, può rivelarsi un alleato prezioso per semplificare le pulizie quotidiane perché permette di connettere, integrare e programmare diversi dispositivi intelligenti, gestendo molte delle faccende domestiche anche quando non si è in casa.

Se la propria abitazione non fosse già smart, il primo passo è l’installazione di Yubii Home Pro, cuore della Smart Home Nice, che non richiede alcun intervento murario in quanto gestibile in modalità wireless. In soli 15 minuti è possibile collegare il gateway Yubii Home Pro ai sensori e ai device smart presenti in casa, compresi gli elettrodomestici. La gestione è semplice: con controllo vocale o con un tocco da mobile o da tablet grazie all’intuitiva Yubii Home App, ovunque ci si trovi.

Per programmare uno scenario automatizzato dedicato alle pulizie domestiche, sicuramente uno dei primi dispositivi da considerare è il robot aspirapolvere o lavapavimenti. Grazie a una routine di pulizia automatizzata, si può programmare il proprio robot per agire negli orari e nei giorni specifici. In questo modo si può ottimizzare il proprio tempo e rientrare in una casa sempre impeccabile. Inoltre, l’integrazione con un semplice sensore come Nice Motion-Control assicura che la pulizia avvenga solo quando non rileva la presenza umana o di animali domestici, migliorando l’efficienza del dispositivo.

La Yubii Home App consente, inoltre, di ricevere notifiche in tempo reale sullo status della pulizia e monitorare a distanza l’attività del robot, cambiarne la programmazione, avviare o interrompere le sessioni di pulizia, il tutto via smartphone. Inoltre, l’ecosistema di Smart Home Nice fa sì che il robot lavori in sinergia con altri dispositivi domestici intelligenti, come l’illuminazione o i termostati. Per esempio, dopo aver pulito una stanza, l’hub Yubii Home Pro segnala al termostato intelligente Nice Clima-Control di attivare la ventilazione nelle aree programmate. Il risultato sarà una casa con migliore qualità dell’aria e una sensazione di benessere per chi la abita.

Un altro elemento fondamentale per mantenere gli ambienti salubri dopo la pulizia è l’integrazione nell’ecosistema della Smart Home Nice di diffusori per ambienti e purificatori d’aria. Si può pianificare l’attivazione in base alle proprie preferenze: orari specifici o condizioni come fumo, odori o umidità elevata. L’integrazione con i sensori di qualità dell’aria consente la purificazione automatica quando necessario, programmabile anche da remoto tramite l’app Yubii Home che, tra le varie funzionalità, invia notifiche di promemoria per la sostituzione della ricarica, garantendo un’aria fresca e pulita ogni giorno.

Nell’ottimizzazione delle pulizie domestiche, l’ecosistema Nice si rivela un valido alleato anche grazie all’integrazione dei sensori climatici, come i Domì, limitando i rischi ed evitando sforzi inutili, come la pulizia di finestre o aree esterne prima di una precipitazione. In caso di temporale, l’ecosistema di Smart Home Nice può chiudere automaticamente tapparelle o persiane, mentre un sensore magnetico come Door/Window-Control può segnalare eventuali porte o finestre aperte.

Un altro aspetto da considerare durante le pulizie primaverili è il cambio armadio, che richiede di dedicare più tempo al lavaggio dei panni. Collegare gli elettrodomestici coinvolti all’ecosistema smart home offre vantaggi significativi. Per esempio, il Nice Plug-Control, adattatore universale per dispositivi elettrici, applicato a qualunque presa in casa, misura la potenza e l’energia consumata da elettrodomestici come la lavatrice e l’asciugatrice. Grazie all’Energy Panel di Nice, è possibile monitorare in tempo reale il consumo energetico e individuare le fasce orarie più convenienti per programmare i lavaggi, riducendo l’impatto energetico e ambientale e i costi in bolletta.

Con l’ecosistema di Smart Home Nice le pulizie domestiche diventano più facili e veloci: si ottimizzano i tempi e gli sforzi richiesti in media per queste attività ed è assicurato il rientro in una casa che brilla di freschezza, senza stress.

