Camion si ribalta e prende fuoco: coda chilometrica sull’A1 tra Valdarno e Arezzo

Poco prima delle 16 i Vigili del Fuoco sono intervenuti nell’A1, tra il Valdarno e Arezzo (al chilometro 357 in direzione Sud) per un incidente stradale che ha coinvolto un camion, che si è ribaltato andando a bloccare completamente l’intera corsia. “Il conducente, illeso, è uscito in autonomia prima che il mezzo prendesse fuoco”, si spiegano i pompieri.

Nel tratto coinvolto, si spiega da autostrade, “è stata disposta la chiusura in entrambe le direzioni” e “all’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato con 11 chilometri di coda verso Roma e 4 all’uscita obbligatoria di Valdarno”.

LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO

Sulla A1 Milano-Napoli tra Valdarno e Arezzo verso Roma, è stata disposta la chiusura del tratto, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 357 che ha visto coinvolto un camion. All’interno del tratto chiuso si registrano 11 km di coda ed il traffico defluisce su una corsia in deviazione. Chi viaggia in direzione di Roma, deve uscire alla stazione di Valdarno dove si sono formati 5 km di coda, e rientrare in autostrada ad Arezzo dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Per lunghe percorrenze e per chi viaggia verso Roma consigliamo di uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Siena-Bettolle SS326 direzione Siena e rientrare in autostrada a Firenze Impruneta. E’ in atto la distribuzione dell’acqua agli utenti in coda. In direzione di Firenze tra Monte San Savino e Arezzo si segnalano 4 km d per ripristino incidente. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.