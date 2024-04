Borse di studio POGO-SCOR 2024: bando aperto fino al 30 aprile

POGO e SCOR finanziano congiuntamente il programma di osservazione globale degli oceani con l’assegnazione di borse di studio

La Partnership for Observation of the Global Ocean (POGO) e lo Scientific Committee on Oceanic Research (SCOR) finanziano congiuntamente il programma di osservazione globale degli oceani con l’assegnazione di borse di studio. Il programma, lanciato nel 2001, è stato un successo assegnando -in circa 20 anni- 190 borse di studio.

Il programma è progettato per promuovere la formazione e lo sviluppo di capacità per giungere ad uno schema globale di osservazione degli oceani ed è rivolto a scienziati, tecnici, studenti post-laurea (preferibilmente a livello di dottorato) e borsisti post-dottorato coinvolti nel lavoro oceanografico che siano cittadini di paesi in via di sviluppo e paesi con economie in transizione (come definito dal Comitato per l’assistenza allo sviluppo –DAC- dell’OCSE). La priorità è data ai candidati nelle prime fasi di sviluppo della carriera.

La borsa di studio, con un sostegno finanziario, offre l’opportunità di visitare altri centri oceanografici per un breve periodo (da 1 a 3 mesi) per ricevere formazione su qualsiasi aspetto riguardante osservazioni, analisi e interpretazioni oceanografiche.

Tutte le candidature devono essere inviate entro il 30 Aprile 2024 (23:59 CET) tramite il portale:https://marinetraining.eu/POGOSCOR24

Bando e criteri di selezione sono consultabili al seguente link:

https://pogo-ocean.org/capacity-development/pogo-scor-fellowship-programme/

SCOR è un’organizzazione internazionale non governativa il cui obiettivo principale è far progredire le conoscenze fondamentali della scienza oceanica. Partecipano allo SCOR circa 600 scienziati provenienti da circa 60 Paesi di cui 33 hanno costituito anche una commissione SCOR nazionale.

Il CNR aderisce a SCOR con rappresentanti nominati (https://www.cnr.it/it/organismo-scientifico-internazionale/46/scor-scientific-committee-on-oceanic-research)

Maggiori informazioni sull’adesione del CNR agli Organismi scientifici internazionali non governativi (Responsabile Cecilia Lalle URI-CNR) al link: https://www.cnr.it/it/organismi-scientifici-internazionali