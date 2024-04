Previsioni meteo 11 aprile 2024: tempo in miglioramento

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 11 aprile 2024: perturbazione in allontanamento, tempo più stabile su tutte le regioni italiane

Dopo il maltempo di metà settimana, condizioni meteo in miglioramento anche al Centro Italia per lo scivolamento verso Sud-Est del nucleo perturbato. Nella giornata di oggi avremo residue precipitazioni su Sardegna occidentale e rilievi appenninici del Sud peninsulare. Bel tempo altrove con temperature in risalita dopo il calo termico dovuto al passaggio della perturbazione. Tempo stabile anche domani e per tutto il weekend, con più sole e caldo primaverile: ultimi aggiornamenti dei principali modelli che intorno a metà mese vedono un robusto anticiclone tra Atlantico ed Europa occidentale. Più ad est ecco invece una discesa di aria più fredda che per alcuni potrebbe coinvolgere, almeno parzialmente, anche l’Italia portando un peggioramento meteo e un calo delle temperature.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 11 aprile 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità alta in transito, locali banchi di nebbie o nubi basse in Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni con nubi sparse alternate a schiarite su tutti i settori. In serata e nottata nuvolosità in aumento ma senza fenomeni di rilievo associati, deboli piogge al Nord-Ovest. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Tempo stabile durante la giornata sulle regioni centrali con cieli per lo più soleggiati e locali addensamenti in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Nessuna variazione nelle ore notturne. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Tempo stabile sia al mattino che durante le ore pomeridiane su tutte le regioni con cieli per lo più soleggiati, salvo locali addensamenti bassi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

