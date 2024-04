“It’s Been Too Long” è il nuovo singolo dei Bad Blues Quartet

In rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “It’s Been Too Long” (Overdub Recordings), il nuovo singolo dei Bad Blues Quartet feat. Mike Zito

“It’s Been Too Long” è un inno alla libertà ritrovata dopo un lungo periodo di apatia e clausura a causa della pandemia. Uno shuffle atipico, arricchito dalla voce e dalla chitarra di Mike Zito, produttore artistico e “quinto Bad Blues” per l’occasione.

Spiega la band a proposito del brano: «Una rinascita, il viaggio “coast to coast” in macchina verso Aglientu, luogo dove abbiamo lasciato il cuore e che, a causa della pandemia, non abbiamo potuto vedere per molto tempo, ma lì il Blues non si è mai fermato».

Il brano “It’s Been Too Long” è accompagnato da un lyric video per dare risalto al testo. Il background del video è una ripresa in piano sequenza di un camper che viaggia per una strada secondaria della Sardegna, a voler richiamare il tema “on the road” della canzone.

Biografia

I Bad Blues Quartet sono una band di Cagliari attiva dal 2015, il loro blues è contaminato, mescola le sonorità del rock, del funk e della musica tradizionale americana per dare vita a un sound personale, caldo ed energico, che racconta storie quasi sempre autobiografiche, dai testi a volte intimi, spesso ironici e sfacciati.

Dopo aver pubblicato due album in studio e uno live i BBQ si preparano ad accogliere il loro quarto lavoro “White Gloves”, in uscita il 19 aprile per Overdub Recordings e prodotto dal chitarrista e producer americano Mike Zito. È un album più ambizioso ed eterogeneo rispetto ai precedenti, spazia dal mood più funk e scanzonato tipico del loro sound a momenti più acustici legati alla tradizione americana. White Gloves vede la presenza di vari ospiti di spicco del panorama blues, primo fra tutti lo stesso Mike Zito e altri come Cek Franceschetti, Davide Speranza e Alle B Goode.

