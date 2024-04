I Camera Soul pubblicano il nuovo album “Summer Soul”

Tornano i “Camera Soul”, band italiana dal sofisticato stile black ‘n’soul, conosciuta già da diversi anni anche a livello internazionale. “Summer Memories” è il titolo del nuovo album

Disponibile il nuovo album dei “ Camera Soul”, band italiana dal sofisticato stile black ‘n’soul, conosciuta già da diversi anni anche a livello internazionale. “Summer Memories” è il titolo del nuovo album, settima meraviglia creata dal gruppo, anticipata dal singolo omonimo uscito lo scorso 12 Gennaio e da altri due singoli, inclusi nell’album, che hanno ricevuto un grande successo internazionale soprattutto in Gran Bretagna (patria della Soul Music) ed attesissimo anche in Giappone dove uscirà il 21 Febbraio con la label P-Vine Rec. Il concept dell’album è l’amore, sviluppato attraverso 10 brani, composti dalla Lombardo Bros Productions (Pippo e Piero Lombardo) e magistralmente interpretati da Pippo Lombardo alle tastiere e arrangiamenti, Alex Milella alle chitarre, Beppe Sequestro al basso, Fabio Delle Foglie alla batteria, Michele Tempesta al sax e Leo Gadaleta alla composizione ed esecuzione degli archi. Una menzione speciale va al talento indiscusso di Sabreetha Vee (vocalist e background vocal) che interpreta in maniera eccellente i brani con una piena voce black – soulful. In dettaglio una descrizione dei brani: 1. Summer Memories – E’ il ricordo di un amore estivo, un brano pieno di sentimento. L’introduzione esplosiva di archi, va scemando sul tema e sul ritornello. L’obiettivo è far sognare gli ascoltatori. 2. So strong – Questo funk è un invito ad amare un po’ più liberamente,ad amare se stessi, la vita e cercare di divertire il proprio animo. E’ un brano con una forte componente funk e ballabile. Dal vivo diventa ancor più una HIT trascinante. 3. Nobody like you – Qui riappare lo stile bossa nova e la musica jazz tanto amate dalla band. Romantica ed emozionante, reintroduce il tema dell’amore. Da ascoltare al tramonto o in un Club in estate. 4. Unlucky day – Non tutti i giorni sono sempre ok, e in questa canzone con un classico ritornello R&B, si descrive una giornata particolarmente sfortunata. Per fortuna c’è sempre un domani che può essere migliore. 5. Spread your arms – È un pezzo particolare, per certi versi complicato sia in fase compositiva che per l’interpretazione vocale. Sabreetha ha sfruttato in maniera eccellente la sua esperienza di cantante gospel nell’interpretazione dei cori e della parte melodica.

6. My Time – Una canzone funk/dance che ci riporta indietro agli anni ’80, con spirito leggero, sorridente e ballabile.

7. The river in the sand – Una canzone dallo stile anni ’70/’80. Ricorda i successi di Donna Summer e si ascolta in maniera “easy”.

8. Like glue. – Qui si descrive un amore un po’ troppo soffocante che non lascia libera la donna.

9. Shooting Star – Questa canzone, già pubblicata in Europa e negli Stati Uniti, ha avuto un grande successo. Amatissima dagli inglesi, si è posizionata in vetta alle principali classifiche ed ha emozionato per il grande feeling che si è creato con gli ascoltatori. Parla di una stella cadente e di quei pochi, meravigliosi momenti in cui proviamo a chiederle di realizzare un piccolo o grande desiderio.

10. Everything is alright – E’ la ballad con archi maestosi ed un assolo di chitarra emozionante, brano amato dal gruppo stesso perché ha in sé diverse anime: è bella, triste, piena di speranza e di malinconia ma anche sarcastica. Se guardiamo ciò che accade intorno a noi niente va bene ma si può avere ancora speranza nell’amore per la vita e la natura, che si spera scacci la cattiveria e l’odio tra le persone. Un bellissimo video accompagna questa canzone, dove una ballerina ucraina balla sul panorama di Kiev accompagnando la splendida voce di Sabreetha.

L’intero album certifica la definitiva consacrazione della band come riferimento nel panorama Soul/R&B e Black/Soulful internazionale.