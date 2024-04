Gilead compra CymaBay Therapeutics e il farmaco seladelpar

Gilead Sciences acquisisce CymaBay Therapeutics, ottenendo il candidato farmaco seladelpar per la colangite biliare primaria

Gilead Sciences ha accettato di pagare 32,50 dollari per azione in contanti, pari a circa 4,3 miliardi di dollari, per acquisire CymaBay Therapeutics, ottenendo il candidato farmaco seladelpar per la colangite biliare primitiva (PBC). L’agonista PPARδ orale è attualmente in fase di revisione da parte della FDA, la cui decisione è attesa per il 14 agosto.

“Siamo impazienti di far progredire seladelpar sfruttando la lunga esperienza di Gilead nel trattamento e nella cura delle malattie del fegato”, ha dichiarato il CEO Daniel O’Day. L’azienda ha già in commercio diversi farmaci per il trattamento dell’epatite virale e i suoi farmaci hanno contribuito a trasformare l’epatite C da una condizione cronica a una curabile.

La richiesta di commercializzazione del seladelpar si basa sui risultati dello studio di Fase III RESPONSE, in cui il farmaco ha raggiunto la significatività statistica rispetto al placebo negli endpoint primari compositi di risposta biochimica, normalizzazione della fosfatasi alcalina a 12 mesi e miglioramento del prurito. Gli analisti di HC Wainwright stimano che, se approvato, il seladelpar genererà un picco di vendite negli Stati Uniti di 2,9 miliardi di dollari nel 2036E.