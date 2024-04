Cristiano Pucci su YouTube con un nuovo videoclip

CRISTIANO PUCCI ritorna in grande stile con il video di OUT OF CONTROL, un clip di fortissimo impatto

Per prendere il controllo, a volte è necessario perderlo: CRISTIANO PUCCI ritorna in grande stile con il video di OUT OF CONTROL, un clip di fortissimo impatto che non a caso porta ancora più all’estremo l’estetica molto amata dal musicista toscano.

OUT OF CONTROL è la prima uscita di un complesso lavoro chiamato IN GLAM: un album dal gusto rock, psichedelico, grunge e anche dark. Le atmosfere del disco sono “malate”, come del resto tutto il periodo creativo che ha influenzato la composizione e la scrittura, un gioco di immagini e riferimenti che sintetizzano sensazioni sfasate, instabili alla ricerca di controllo.

Il Denaro e il Sesso rappresentano il “Ticket to Ride” per un ultimo giro nel Luna Park del Rock & Roll mentre la parte femminile (coprotagonista) distrugge e disturba l’ego e gli eccessi di un artista che non si diverte più. OUT OF CONTROL rappresenta tutto quello che ci butta fuori controllo: come una pistola in bocca, Kurt Cobain.

VALENTINA CIPRIANI ha girato il video, sviluppato le idee, gli effetti, gli editing, luci e riprese e ha aiutato CRISTIANO PUCCI a sviluppare la concezione di Glam che aveva in testa. Il contrasto tra Black & White delle immagini, l’attitudine glamour nei contenuti di stile è stata una scelta consapevole sin dall’inizio.

Nelle influenze ci sono i Rolling Stones, con l’evidentissimo richiamo alla copertina di STICKY FINGERS, ma anche qualche richiamo ad alcune indimenticate pubblicità degli anni ‘80.

Le prossime tappe prevedono l’uscita di un ep, di carattere Grunge Rock, dal titolo OUT OF CONTROL, composto da quattro tracce tra cui l’omonimo singolo, seguito da SUPER POWERS, BLUESY LAZY GROOVY REVOLUTION e le rispettive versioni acustiche).

“Oltre che psichedelico, eclettico e Glam Rock, sono un artista a 360°: mi piace scrivere, suonare, fare i video e un giorno magari farò anche teatro. Per qualche anno mi sono fermato ma tutto è ricominciato a Londra, città piena di stimoli che mi ha dato molto a livello musicale. La mia comunicazione con l’etichetta in Italia è costante, quindi continuo a fare la spola tra diverse realtà musicali”.