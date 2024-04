Selvaggia Lucarelli critica l’intervista di Fedez a Belve: “Tutto molto volgare e triste”

Selvaggia Lucarelli critica sull’intervista di Fedez a Belve: “Tutto molto volgare e triste. Nel mio libro troverete una ricostruzione molto diversa”

Oltre 2 milioni di spettatori per l’attesa intervista di Fedez a Belve. Il rapper si è confrontato con Francesca Fagnani su alcune delle sfumature più intime della sua vita, a partire dalla carriera fino alla separazione da Chiara Ferragni. Un botta e risposta durato circa un’ora, in cui non sono mancati momenti di tensione, lacrime e rivelazioni. Tra i punti più delicati, Fedez ha affrontato anche la questione del pandoro Balocco, affermando come il caso abbia avuto un ruolo nella crisi con la moglie. In molti aspettavano il commento di Selvaggia Lucarelli, che per prima ha scoperchiato il vaso di pandora sulla pratica commerciale scorretta legata all’iniziativa benefica per la vendita dei pandori griffati.

SELVAGGIA LUCARELLI SCOPERCHIA ‘IL VASO DI PANDORO’: ASCESA E CADUTA DEI FERRAGNEZ

Dalle sue storie Instagram, Selvaggia Lucarelli ha affermato di non aver visto l’intervista di Fedez a Belve e di non aver intenzione di vederla. “Mi sono bastate le clip. Scopare, sesso, ‘non sapevo’, ‘io con la mia fondazione sono bravo’. È colpa di Damato. Tutto molto volgare e triste”.

La giornalista affronterà il caso Balocco-Ferragni nel suo nuovo libro ‘Il vaso di pandoro – Ascesa e caduta dei Ferragnez’, in uscita prossimamente per Paper First editore, la cui copertina ritrae una versione stilizzata di Chiara Ferragni di spalle, sulla cui spalla è poggiata una falena, appellativo che Lucarelli ha dato a Fedez. “Nel mio libro troverete una ricostruzione MOLTO diversa di tutto“, sottolinea. “Ripeto, molto diversa”.