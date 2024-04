Scopriamo la Sicilia in auto: un viaggio tra colori e sapori

La primavera inoltrata è la stagione perfetta per muoversi in autovettura lungo le strade siciliane alla scoperta di luoghi incantevoli. Che sia già stata protagonista di viaggi precedenti, la Sicilia è davvero un mondo a parte, una nazione.

Controllate di avere tutti i documenti in regola, poiché quando si parte per un viaggio in Sicilia, è essenziale assicurarsi di avere la documentazione necessaria, inclusa una International Drivers License, se richiesta, per godersi senza problemi ogni destinazione.

Palermo e la cultura normanna

Il vostro viaggio in auto attraverso la Sicilia potrebbe avere inizio a Palermo. Sbarcati con un comodo traghetto, prima di muoverci verso l’interno è corretto visitare i luoghi iconici del capoluogo della Trinacria; vi suggeriamo la Vucciria, Ballarò chiudendo con lo splendido panorama di Mondello. Anche Cefalù ben illustrata nella nostra immagine di copertina vale una sosta.

Mare e cibo

La costa ovest è arricchita dalle spiagge di San Vito lo Capo, spiagge incontaminate, paesaggi da cartolina caraibica, anche se recentemente alcuni interventi edilizi rischiano di compromettere un ecosistema fragile. Scendendo a sud verso la costa, la nostra auto ci accompagnerà nel trapanese, luoghi di pescatori e contaminazioni che rendono l’esperienza gastronomica unica. Un cous cous prima di ripartire non si può rifiutare

Arte e storia

Da Trapani dirigetevi sempre verso sud e all’interno. Sono ore in macchina da trascorrere contemplando distese di agrumeti, vigneti e frutta di diverse specialità. Le arance di Ribera, l’uva di Canicattì, cantine di Nero d’Avola costituiscono eccellenze dell’isola che il mondo ci invidia. Cosa dire poi dei luoghi storici? La cattedrale di Noto oppure la valle dei Templi con un fascino senza tempo pronto ad incantare il visitatore.

Giacimenti del gusto

Il cioccolato di Modica è un presidio slow food; a questo si aggiunge una tradizione enogastronomica che passa tranquillamente dal dolce al salato e si fonde in sapori unici e secolari. Pistacchio di Bronte ormai noto ovunque e ricette tipiche per prodotti diventati un must ovunque.

Non si può riassumere in poche righe le bellezze così variegate della terra di Trinacria, ma presto torneremo sull’argomento per aiutarvi a scegliere sempre mete del cuore.