Rallye Elba-Trofeo Bardahl 2024: ecco le prove speciali

59° Rallye Elba-Trofeo Bardahl: ecco le prove speciali. La prima prova dell’International Rally Cup e terza della Mitropa Rally Cup, in programma dal 25 al 27 aprile

Il 59° Rallye Elba-Trofeo Bardahl, in programma per il 25-27 aprile, è pronto ad accogliere gli sfidanti del primo atto dell’International Rally Cup e del terzo riferito alla Mitropa Rally Cup, con un percorso di alta qualità, come nella migliore tradizione di una delle gare su strada italiane più conosciute al mondo.

L’evento è nel pieno del periodo delle iscrizioni, che arriverà sino al 17 aprile, ed oltre alle due validità “ufficiali” proporrà altri argomenti a tema sportivo certamente di spessore.

Due giorni di gara e sette Prove Speciali – tre nella prima parte di gara e quattro nella seconda – sono la proposta di Aci Livorno Sport, uno scenario esclusivo ed un percorso ispirato alla tradizione, pur se vi sono alcune varianti e novità, per renderlo ancora più appassionante ed avvincente.

UN PERCORSO DA PILOTI VERI

Sarà un percorso dalle due facce, quello del Rallye Elba targato duemiladiciannove, che in buona sostanza ha di nuovo preso “il meglio” della tradizione rallistica elbana: già “tosta” la prima tappa, con impegni “di nome” e certamente non facili da affrontare, come i quasi 27 chilometri della “Volterraio” e decisamente “ruvida” anche la seconda, con le restanti quattro “piesse” di forte impatto. Dove non mancherà la novità: quella della prova di Marciana Marina. Si ripropongono le celebri prove del Monte Perone in direzione da nord verso sud, con la novità assoluta di un tratto di strada in uscita dall’abitato di Marciana Marina al via della prova chiamata “Marciana Marina-Marciana-Campo”, con partenza dal campo sportivo sulla SP25, in un tratto che non è stato percorso dalla gara per molti anni, una novità che ricorda gli indimenticabili anni ’80 della gara. Si giunge poi all’intersezione con la “Civillina”, strada già percorsa in tutte le edizioni recenti dei Rallies dell’Elba per arrivare fino alle porte di Marciana e poi a Poggio, dove si incontra con la PS “Due Mari”. Nel dettaglio, saranno 102,620 chilometri competitivi a fronte del totale di 266,670. Novità anche per quanto riguarda lo “Shakedown”, in questo caso per coinvolgere sempre più Portoferraio. Si svolgerà in un tratto di strada della famosa prova “Colle Reciso”, ma in senso contrario allo sviluppo classico della prova. In sostanza si parte poco distanti dal quartier generale dell’evento, l’Hotel Airone, escludendo le abitazioni vicine. La soluzione è ottimale per i concorrenti e le loro squadre in quanto si è vicini al Parco di Assistenza.

Ecco le “piesse”, destinate anche quest’anno ad avvalorare questa nuova edizione del Rallye Elba:

Prova Speciale N. 1/3 – “CAPOLIVERI” (KM. 9,800)

PS 1 – Passaggio teorico 1° concorrente: 26.04.2024 ore 17.35

PS 3 – Passaggio teorico 1° concorrente: 26.04.2024 ore 22.00

La prova speciale “Capoliveri”, percorsa per la prima volta in un rally moderno in questa versione, vede due passaggi da disputarsi, uno in orario diurno ed uno in notturna partendo da Viale Italia. Uscendo dal paese i piloti scenderanno poi verso le frazioni di Morcone, Pareti ed Innamorata, e fare ritorno, quasi in un ideale “anello”, alle porte di Capoliveri transitando da via Luperini.

La prova è estremamente tecnica e con un elevato grado di difficoltà con il fondo che cambia spesso, soggetto anche a cambi importanti di inclinazione.

Prova Speciale N. 2 – “VOLTERRAIO-CAVO” (KM. 26,950)

Passaggio teorico 1° concorrente: 26.04.2024 ore 18.20

La Prova Speciale più lunga della gara. Partenza da Rio Elba (al quadrivio “Padreterno”) ed arrivo a Cavo passando da Nisporto e Bagnaia, dopo quasi 27 chilometri di curve e tornanti con fondo non uniforme. È ormai appuntamento fisso nel palinsesto della manifestazione dal 2018. Il percorso è ricavato dall’unione di tre prove storiche del Rallye Elba, vale a dire “Volterraio”, “Falconaia” e “Parata” e la sua realizzazione è stata resa possibile dalla collaborazione con le Amministrazioni locali visto l’impatto importante sul territorio. Dal punto di vista tecnico si propone come una prova speciale che mette a dura prova la resistenza dei piloti e delle vetture, proprio per le caratteristiche intrinseche di questa meravigliosa strada.

I punti di interesse sono molteplici: dalla fine del Volterraio, ai tornanti della Falconaia fino al passaggio alla chiesa di San Pietro a Rio Elba, solo per citarne alcuni. In questa Prova il “pilota” fa veramente la differenza.

Prova Speciale 4 “DUE MARI” (km. 19,010)

Passaggio teorico 1° concorrente: 27.04.2024 ore 10.40

Prova Speciale 6 “MARCIANA MARINA-MARCIANA-CAMPO” (km. 18,520)

Passaggio teorico 1° concorrente: 27.04.2024 ore 14.40

Aci Livorno Sport quest’anno ripropone le Prove del Monte Perone in direzione da nord verso sud, con la novità assoluta di un tratto di strada in uscita dall’abitato di Marciana Marina al via della prova “Marciana Marina-Marciana-Campo” (partenza dal campo sportivo sulla SP25) fino all’intersezione con la “Civillina”, strada già percorsa in tutte le edizioni recenti dei Rally dell’Elba per arrivare fino alle porte di Marciana e poi a Poggio, dove si incontra con la “Due Mari” che invece ha la partenza come d’abitudine da Via dei Pini, sempre a Marciana Marina, ma che, contrariamente alle edizioni precedenti al bivio Lavacchio, svolta verso Poggio e passa all’interno dell’abitato dove i piloti si cimenteranno tra le altre cose con un paio di tornanti interessanti, come quello “di Publius”, ottimo punto di attrazione per gli appassionati.

Le due prove speciali affrontano in comune il tratto centrale, quello più “tosto”, quello della Strada Provinciale n° 37 del Monte Perone: quasi 10 chilometri circa di intense emozioni per chi li affronterà in gara. Il percorso è molto selettivo e complesso, con salite e discese, fondo impegnativo che cambia di continuo, tornanti, c’è veramente di tutto.

I percorsi delle due Prove Speciali si separano dopo il bivio “dell’Accolta”: la Due Mari finisce a La Pila dopo una serie di tornanti, mentre la Marciana Marina-Marciana-Campo termina all’interno della frazione di San Piero.

La parte più impegnativa del percorso si sviluppa in alcuni tratti insidiosi per il fondo spesso reso sporco dal fogliame, tra curve e tornanti in mezzo ad una fitta vegetazione.

Prova Speciale 5 – “DUE COLLI” (KM. 12,380)

PS 5 – Passaggio teorico 1° concorrente: 27.04.2024 ore 11.20

Prova Speciale 7 – “MONUMENTO” (KM. 6,160)

PS 7 – Passaggio teorico 1° concorrente: 27.04.2024 ore 15.30

Nata dall’unione di due prove che hanno fatto la storia del Rallye Elba, quelle che cavalcano il Colle del Monumento e il Colle Reciso, con altimetrie e fondi asfaltati variabili, la “Due Colli” parte in località Filetto per poi immettersi sulla provinciale “del Monumento”, una strada in salita abbastanza veloce fino alla vetta del colle, sulla quale le potenze dei motori avranno un ruolo importante. La strada comincia poi a scendere su un buon asfalto ed entrare così nella frazione di Lacona in un tratto di percorso con carreggiata stretta e cambi di direzione repentini, e un asfalto che tende molto a sporcarsi. La prova, nella parte finale, entra sulla via del Colle Reciso, con una ripida salita fino alle cave del Reciso dove è collocata una chicane, per proseguire in un misto dal fondo con buon grip con curve impegnative fino alla fine dell’impegno che si affaccia sulla baia di Portoferraio. La PS 7 ha in comune i primi 6,160 km della PS 5 e termina in località Laconella.

PORTOFERRAIO ANCORA FULCRO DELL’EVENTO

Portoferraio è confermata cuore pulsante della gara, con partenza e arrivo oltre al prevedere la Direzione di Gara, segreteria e sala stampa all’Hotel Airone, in Località San Giovanni, sulla strada che conduce a Porto Azzurro.

La parte orientale dell’isola sarà interessata dalla corsa nella prima giornata di gara, venerdì 26 aprile, con tre prove speciali, due delle quali vedono interessata Capoliveri mentre l’indomani, sabato 27 si correrà nella parte occidentale con il fulcro sul celebre e temuto Monte Perone, sfruttando altre quattro prove. Una soluzione adottata da tempo per non essere troppo invasivi con la normalità della vita elbana, i cui cittadini sono comunque sempre entusiasti di accogliere il “loro” rallye. Partenza da Portoferraio in Viale Elba dalle 17,00, poi appunto tre impegni cronometrati e ingresso al riordinamento notturno dalle 22,45.

Sabato 27 si riprenderà la sfida dalle 9,00 che conterà quattro nuovi impegni, per veder sventolare la bandiera a scacchi dell’arrivo dalle ore 16,00 nello stesso luogo.

AGEVOLAZIONI E CONVENZIONI PER TRAGHETTI E ALBERGHI

L’organizzazione comunica che nel sito internet della gara sono presenti già molte informazioni per gli interessati a partecipare, con anche le indicazioni per usufruire delle agevolazioni e convenzioni per viaggio in nave e sistemazioni alberghiere.

www.rallyelba.com