Previsioni meteo 10 aprile 2024: piogge al Centro

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 10 aprile 2024: ancora tempo instabile al Centro, miglioramento al Nord e clima asciutto al Sud

Condizioni meteo in miglioramento al Nord Italia dopo le piogge che hanno bagnato ieri gran parte delle regioni. Lo scivolamento della perturbazione lungo lo Stivale determinerà però oggi condizioni di maltempo al Centro, mentre il Sud al momento sarà risparmiato dalle precipitazioni. Questo peggioramento potrebbe aprire la strada ad una serie di altre perturbazioni per il prosieguo del mese, con maltempo frequente sulle nostre regioni. Tuttavia, trattandosi di una tendenza, essa è ancora soggetta ad importanti variazioni.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 10 aprile 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, banchi di nebbie e nubi basse in Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, molti addensamenti bassi in Pianura Padana e al Nord-Est. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Tempo stabile durante la giornata sulle regioni centrali con cieli per lo più soleggiati e locali addensamenti in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Nessuna variazione nelle ore notturne. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Tempo stabile sia al mattino che durante le ore pomeridiane su tutte le regioni con cieli per lo più soleggiati, salvo locali addensamenti bassi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .