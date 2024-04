Pomandère svela “Andromeda Revelation”, la nuova collezione A/I

Pomandère apre le porte verso l’infinito con la AW24-25, una collezione che si ispira alla maestosità di Andromeda, costellazione e galassia visibile ad occhio nudo

Pomandère apre le porte verso l’infinito con la AW24-25, una collezione che si ispira alla maestosità di Andromeda, costellazione e galassia visibile ad occhio nudo, simbolo di bellezza, coraggio e redenzione nella mitologia greca. La nuova creazione di Pomandère, firmata dal direttore creativo Carlo Zanuso, si distingue per la sua espressione artigianale e la consapevolezza sostenibile, incarnando un viaggio attraverso il cielo stellato.

La AW24-25 di Pomandère prende vita dalle molteplici anime di Andromeda, rivelando contrasti di forme, texture e toni che si ispirano alla magia del mondo astronomico. Gli elementi del mondo astronomico si fondono armonicamente, dando vita a tre grandi gruppi tematici basati su tessuti distinti, ma complementari nella loro presentazione congiunta.

La Luna: la matericità della superficie lunare, con i suoi crateri di luci e ombre, traspare nella seta crepe de chine e nel velluto liscio di viscosa, impreziositi dalla tintura maltinta per un effetto irregolare e un disegno a macchia esclusivo.

Le Costellazioni: elementi di luce brillano nel raso di viscosa satin e nel voile di viscosa lurex dorato cangiante, applicato anche in un parka imbottito. Il vinile lucido effetto cracklè completa il tema, raccontando storie vissute nel tempo.

Le Scie Luminose: il terzo tema si traduce nella maglieria con il filato jacquard di mohair e nei disegni irregolari del panno maculato di lana, regalando un impatto visivo e un tocco avvolgente.

La collezione presenta una palette di colori ispirata agli scenari lunari e alle costellazioni, da toni caldi come burro, cipria, ocra e oro a nuance più fredde di kaki, grigio, blu notte e lilla. Le sfumature, mescolate con maestria, danno vita a una gamma cromatica che evoca l’intero spettro celeste.

In linea con la filosofia di Pomandère, la sostenibilità è al centro della collezione AW24-25. Vengono valorizzati tutti i tessuti composti da filati sostenibili e riciclato, prodotti da fornitori certificati che garantiscono alta qualità e artigianalità. La maglieria abbraccia la moda sostenibile con una tintura naturale su filati organici, derivata da pigmenti ecosostenibili. La fase della tintura preserva caratteristiche uniche, poiché utilizza basse temperature per un minore impatto energetico e un ridotto consumo di acqua. I tre colori ecosostenibili, scelti per questa collezione, sono il giallo della pianta di lavanda, il lilla della radice di Sanguinaria Canadensis e il carbone ricavato dal legno di campeggio.

La varietà di tessuti spazia dalle flanelle all’armatura bicolore jacquard in cotone-viscosa-lana, dal denim bull color miele al carbone delavè. La garza crèpe bottonata in misto lana calda e dall’aspetto speciale, da vita a giacche e pantaloni. La collezione offre una vasta gamma di capispalla, dal ricco panno doppio al panno mosso melange, dal bottonato bicolore alla macro resca chevron. L’agnellino in misto lana è usato per la parte più casual e calda in una serie di caban, con una versione ancor più speciale in un panno maculato a forte impatto visivo e una mano calda ed avvolgente.

Il mohair, il filato iconico di Pomandère, è protagonista nella maglieria con una varietà di pesi e stili. Caratterizzato da leggerezza e romanticismo, è presentato in diverse forme: un punto traforato leggero, un peso medio in miscela con lana merinos extrafine, e una maglia a effetto rete, leggera ma avvolgente. Il filato di mohair continuativo si rinnova con colori melange e una speciale variante jacquard. La collezione include anche un filato pregiato per capi oversize ed androgini, come la maglia rasata in lana e cashmere, una parte maschile in lana merino extrafine con effetto infeltrito in costa inglese, e infine il punto treccia proposto in un filato bouclè di lana, cotone organico e alpaca, dall’aspetto nordico e caldo.

Pomandère AW24-25 è un’ode all’infinito, un viaggio attraverso il cosmo della moda che unisce stile e consapevolezza. Andromeda rivela la sua bellezza eterna in ogni dettaglio della collezione, confermando l’eccellenza artigianale di Pomandère nel panorama della moda contemporanea.