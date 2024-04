Ilaria Cazziol in libreria e online con “Destinazione viaggio”

Ilaria Cazziol, fondatrice del blog Viaggiosoloandata.it e nomade digitale, ci guida alla scoperta del potere trasformativo del viaggio “a lungo termine”

Cambiare vita e partire per un viaggio solo andata: un sogno per molti, a cui è facile applicare l’etichetta “Impossibile”. E se non lo fosse? E se esistesse un percorso, una guida, una mappa? Un modo per scoprire quando è il momento giusto, come calcolare il budget, cosa mettere nello zaino, come mantenersi lavorando da qualsiasi angolo del mondo… Ma soprattutto per capire se fa davvero per noi.

Le risposte sono racchiuse in queste pagine. Ilaria Cazziol, fondatrice del blog Viaggiosoloandata.it e nomade digitale, ci guida alla scoperta del potere trasformativo del viaggio “a lungo termine”. Partendo dalla sua esperienza personale, esplora le sfide e le opportunità della vita itinerante, affronta le paure che ci trattengono dal metterci in moto, spiega come prepararsi alla partenza, come gestire le finanze e come lavorare da nomadi digitali. Un viaggio tanto fisico quanto interiore, che celebra il minimalismo, la libertà e la scoperta di sé e del mondo.

Con questo libro Ilaria condivide un racconto intimo del suo percorso e ci rivolge un invito a riconsiderare le possibilità che la vita può offrire quando si è pronti a uscire dalla nostra zona di comfort. Una guida sia pratica che ispirazionale, adatta non solo a chi desidera partire con un biglietto di sola andata in mano, ma anche a chi vuole rendere il viaggio uno strumento di cambiamento sostenibile, capace di portare a grandi e piccole rivoluzioni.