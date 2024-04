Il Gruppo Sogegross continua a crescere e apre due nuovi magazzini

Il Gruppo Sogegross, tra i maggiori player italiani della GDO, prosegue il costante percorso di potenziamento ed efficientamento del proprio sistema logistico

Il Gruppo Sogegross, tra i maggiori player italiani della GDO, prosegue il costante percorso di potenziamento ed efficientamento del proprio sistema logistico, da sempre tra i punti di eccellenza dell’azienda genovese che, proprio per questo, include la dicitura “sistemi distributivi” nel proprio corporate brand.

Nell’ambito del piano triennale complessivo di investimenti da 200 milioni di euro stanziati dal Gruppo alla logistica sono dedicati oltre 50 milioni.

L’inizio del 2026 vedrà il compimento di diversi interventi che, nel loro insieme, rappresenteranno un unico progetto volto a rendere l’attuale sistema di

gestione integrata della filiera logistica e distributiva ancora più innovativo e all’avanguardia, per supportare al meglio una rete vendita in crescita ed estremamente complessa date le sue caratteristiche di estrema eterogeneità per format, location e geografia.

Il network di piattaforme distributive – oggi dislocate tra Cameri (NO), Tortona (AL), Serravalle Scrivia (AL) e Genova Bolzaneto per un totale di 133.550 mq complessivi – gestisce, per le quattro insegne Basko, Ekom, GrosMarket e Doro, un flusso di prodotto pari a oltre 37 milioni di colli e un totale di oltre 20.000 referenze, rispondendo così alla strategia omnicanale del Gruppo che fonde logistica tradizionale, presenza capillare sul territorio ed e-commerce. Recentemente inaugurato e certificato

Breeam excellent for new construction protocol, il polo di Cameri è parte del network Agorà e si sviluppa su una superfice pari a 75.000 mq. Oltre 40 milioni sono i colli che saranno gestiti dalla struttura novarese con più di 10.000 referenze continuative rivolte in primis ai canali Basko, Doro e in parte anche ai punti vendita Ekom. La decisione di trasferirsi dalla piattaforma Agorà di Calcio (BG) a quella Cameri è in linea con la strategia del Gruppo volta a ottimizzare gli spazi, migliorare la gestione di volumi in crescita, consentire una maggiore fruibilità del servizio in ottica anche di efficientamento dei trasporti, con un risparmio previsto di oltre 1 milione di km percorsi su base annua.