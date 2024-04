Il film “Veneciafrenìa – Follia e morte a Venezia” stasera su Rai 4: la trama

Stasera si chiude il ciclo di Rai 4 “Dalla Spagna con orrore” con il thriller in prima visione assoluta “Veneciafrenìa – Follia e morte a Venezia”: la trama del film

Mercoledì 10 aprile alle 21.20 si chiude il ciclo di Rai 4 “Dalla Spagna con orrore” con il thriller in prima visione assoluta “Veneciafrenìa – Follia e morte a Venezia” (2021) di Álex de la Iglesia. Ambientato a Venezia, il film racconta la terrificante avventura di Isa e dei suoi amici che dalla Spagna vanno a passare le vacanze in Italia, in una delle città più belle del mondo.

Ma i veneziani sono letteralmente in rivolta contro il turismo massivo che affligge la loro città e il gruppo di Isa finirà al centro di un vero e proprio gioco al massacro. La suggestiva ambientazione lagunare fa da sfondo a un survival-thriller che unisce l’ironia grottesca tipica dello stile di de la Iglesia con una storia che affonda le radici in misteriosi rituali e nel folklore, restituendo una visione cinica, dissacrante e divertente dell’ospitalità italiana, decisamente lontana dalla solarità per cui invece l’Italia è nota in tutto il mondo.