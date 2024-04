I tifosi della Roma pagano la multa a Mancini per la bandiera con il sorcio laziale

La colletta dei tifosi della Roma per Mancini: “La multa per la bandiera con il sorcio laziale la paghiamo noi”. Già superata quota 5mila euro

Mancini l’aveva detto: “E’ stata una goliardata”. Abodi, il Ministro dello Sport, l’aveva bacchettato a distanza: “No, è maleducazione”. Il Giudice Sportivo aveva riassunto la querelle (s)valutando lo sventolamento in pubblico stadio di una bandiera offensiva (con il “sorcio” laziale a sfottere gli sconfitti) da parte d’un tesserato con una ammenda da 5.000 euro. Spiccioli. Un pizzicotto. Per far fede al metro dello stesso Giudice Sportivo: il Napoli pagherà i medesimi 5.000 euro per il lancio di due bottigliette e un fumogeno nella trasferta a Monza.

Ma ai tifosi della Roma non è andato giù questo sopruso della Giustizia Sportiva: il difensore va difeso, è un martire del libero sfottò. E quindi Lorenzo Contucci, l’ “avvocato degli ultras” giallorossi, ha lanciato una colletta: la multa, a Mancini, la offrono i tifosi. Siamo dalle parti dell’ammenda sospesa, come i caffè nei bar di Napoli.

Contucci sui suoi canali social ha scritto: “Molti tifosi della Roma, di Curva e non solo, hanno chiesto di fare qualcosa per la multa di 5000 euro che il Giudice Sportivo ha dato a Mancini per aver sventolato la bandiera con il sorcio alla fine di Roma/Lazio 1-0. Riteniamo che il derby di Roma sia anche feroce goliardia e becero sfottò e per questo, al di là del giudizio dei moralisti, diciamo a questi ultimi una sola cosa: La multa a Mancini la paghiamo noi. Quindi, come da titolo, si invitano i tifosi romanisti che si rispecchiano in quello che ha fatto Mancini a versare un’offerta libera per arrivare all’importo di cui sopra per pagargli la multa. Qualora il nostro Mancio non voglia o non possa ricevere l’importo che raccoglieremo, l’intera somma verrà data in beneficenza”. “Il Romanismo trionferà sul Moralismo!”.

L’iniziativa è stata lanciata su Go Fund me e, grazie a 612 donazioni, ha presto raggiunto e superato i 5.000 euro della multa. Mentre scriviamo ha superato i 7 mila euro.

Il goliarda Mancini nel frattempo è diventato idolo. La sua maglia, senza topi esposti, sta andando a ruba negli store ufficiali del club: vende fino al 70% in più di quelle dei compagni di derby.