Amadeus cambia canale: passa al Nove e lascia la Rai

Amadeus starebbe per lasciare la Rai e passare al Nove: il conduttore avrebbe comunicato la decisione durante un incontro informale con i vertici dell’azienda di viale Mazzini

Amadeus starebbe per lasciare la Rai. Dopo varie indiscrezioni lanciate da Dagospia, a rincarare la dose è TvBlog.

“Ci sarebbe stato un incontro, rigorosamente informale, fra il conduttore e i vertici della Rai- scrive il sito- in cui Amadeus avrebbe comunicato la sua intenzione di lasciare la tv pubblica. Non sarebbe stato comunicato niente in maniera ufficiale e definitiva (cosa questa che potrebbe spettare a Discovery) ma l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo avrebbe espresso le sue intenzioni circa il suo desiderio di intraprendere un nuovo percorso professionale, a Milano, esattamente come Fazio”.

Amadeus, il cui contratto è in scadenza ad agosto di quest’anno, “potrebbe occuparsi dell’intrattenimento del Nove (e dei canali Discovery), un po’ quello che gli offriva la Rai, ma in una dimensione più snella e meno burocratica di quella della televisione pubblica. In questo, cioè nella confezione del programma o dei programmi che Amadeus realizzerà per Discovery, si dice che ci sarà lo zampino della società Endemol, con cui già collabora sia per Affari tuoi che per Soliti ignoti”.

E TvBlog lancia anche “un ipotesi affascinante, quella che porterebbe Amadeus a Mediaset a fare l’access time (Ricci fuori da quella fascia?) e pure il Festival di Sanremo”.

Ci sono anche le prime ipotesi sul futuro di Affari Tuoi, programma che ogni sera colleziona numeri stratosferici proprio grazie al contributo di Amadeus. In tema di possibili conduttori, TvBlog parla di “Stefano De Martino, che pare però ancora troppo acerbo per questo passo. Una voce però che ci piace, una suggestione e che renderebbe il futuro del gioco dei pacchi quanto meno intrigante risponde al nome di Fedez, che ieri sera ha fatto volare Belve“.

FIORELLO SCHERZA SULL’ADDIO DI AMADEUS

Questa mattina, a scherzare sulle voci che vedono Amadeus sempre più lontano dalla Rai, ci ha pensato Fiorello. Lo showman, a Viva Rai2! ha detto: “Ci sono cambiamenti in atto. Non sono autorizzato a dire niente, ma vi dico solo che ieri Amadeus è salito al Colle a dare comunicazioni su qualcosa…”. E alla domanda ‘Amadeus resta in Rai o va altrove?’, Fiorello ha risposto accennando con la tromba il triste motivo del ‘Silenzio fuori ordinanza’, dicendo tra le risate: “Questo lo dedico alla Rai”.

FONTE: Agenzia di stampa Dire (www.dire.it).