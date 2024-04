“Vivere nell’Aikido”: esce l’autobiografia del Maestro Hiroshi Tada

A 60 anni dalla nascita dell’Akikai Italia, arriva per la prima volta nelle librerie italiane la biografia del suo fondatore e Maestro, Hiroshi Tada

Arriva in libreria il 9 aprile per i tipi di CasadeiLibri AIKIDŌ NI IKIRU. Vivere nell’aikido, l’attesissima autobiografia del Maestro Hiroshi Tada, uno dei più autorevoli discepoli del maestro Ueshiba Morihei, e fondatore dell’Aikikai Italia.

Nato il 14 dicembre 1929 a Tokyo, Hiroshi Tada proviene da una famiglia di samurai con una lunga storia di servizio e impegno. Il suo percorso nelle arti marziali iniziò fin da giovane, praticando con il padre lo stile di tiro con l’arco Heki ryu Chikurin ha Bampa e successivamente dedicandosi al kendō durante le scuole superiori.

Il suo destino però era tracciato da un filo invisibile che lo ha portato ad incontrare insegnanti che diventeranno i suoi Maestri di tutta la vita. Nel dopoguerra iscrittosi all’Hombu Dojo di Tokyo seguì gli insegnamenti del maestro Ueshiba Morihei, fondatore dell’Aikido. Una disciplina che mira a raggiungere la massima padronanza ed unità di corpo e mente e che sviluppa l’energia vitale. Negli anni Tada viene a contatto con molti sensei e le loro preziose lezioni costituiscono il nucleo del patrimonio delle sue conoscenze, come l’incontro con il Maestro Nakamura Tenpū fautore del metodo di unificazione di corpo e mente (Shinshintōitsuhō). La sua dedizione all’Aikido lo portò a diffondere la disciplina a livello internazionale, contribuendo significativamente alla sua crescita in Europa e nel mondo. Il libro rivela anche il sostegno prezioso ricevuto da amici e membri dell’Aikikai nella sua missione arrivando poi a alla fondazione di dojo e Aikikai nazionali come l’Aikikai Italia.

Il Maestro Tada, nonostante si definisca “consapevole della sua inesperienza e inadeguatezza”, ha deciso di condividere la sua storia in queste pagine per ripagare gli sforzi dei suoi predecessori ed essere di aiuto alle generazioni future nell’arte dell’Aikido. Questa autobiografia non è solo un viaggio alla scoperta della disciplina, ma un’esplorazione profonda dell’auto-scoperta e dell’eredità di questa arte marziale. Il libro offre un’esperienza unica che va oltre l’aspetto fisico e atletico dell’Aikido e mostra come questa pratica diventi un viaggio di crescita personale.

Hiroshi Tada tornerà in Italia il 1° novembre a Bologna (a San Lazzaro di Savena) in occasione delle celebrazioni per il 60esimo anniversario della nascita dell’Akikai d’Italia assieme al pronipote del Fondatore Mitsuteru Ueshiba detto waka sensei (il giovane maestro).

AUTORE

Biografia Autore Tada Hiroshi nato a Tokyo il 14 dicembre 1929 è un artista di primissimo piano del panorama marziale giapponese e mondiale. Discendente di una famiglia di samurai dell’isola di Tsushima, è 9º dan di aikidō, shihan dell’Aikidō Honbu Dōjō; shihan emerito dell’Aikidōkai della Waseda University e della University of Tōkyō; Presidente dell’Aikidō Tadajuku e Direttore didattico emerito dell’Aikikai d’Italia (Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese che nel 1978, su proposta del Ministero dei Beni Culturali che ne riconosce gli alti valori educativi e morali, ottiene la qualifica di Ente Morale.). Nel 2019, dopo 55 anni di attività in Italia, il Presidente della Repubblica Italiana gli ha conferito il titolo di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia.In Francia è stato recentemente pubblicato il suo libro L’énergie du souffle – Ki No Renma, Hachette, 2023.

DATI

Collana porte d’oriente | Formato 17×24 | Pagine 400 | Prezzo 25 Euro | Illustrato

ISBN – 979-12-80146-07-6