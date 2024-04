SUGA │ Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE arriva al cinema

Debutta in contemporanea nelle sale di tutto il mondo la versione cinematografica di SUGA │ Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE, l’elettrizzante film-concerto di Agust D

Debutta in contemporanea nelle sale di tutto il mondo la versione cinematografica di SUGA │ Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE, l’elettrizzante film-concerto di Agust D, noto anche come SUGA, membro dei BTS, icone pop del 21°secolo. Lo spettacolo sarà proposto sul grande schermo con proiezioni esclusive: oltre ai formati cinematografici standard, gli ARMY potranno vedere SUGA│Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE sui più grandi schermi di tutto il mondo, anche in IMAX.

Il gran finale del tour mondiale, “SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE FINAL”, ha segnato il culmine di 25 concerti tenuti in 10 città, capaci di conquistare oltre 290.000 spettatori. Con SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE il pubblico si dà appuntamento nei cinema di tutto il mondo per una grande reunion che celebrerà SUGA e permetterà di rivivere l’Encore Concert che racchiude tutto il suo ricco mondo musicale e la sua energia esplosiva. Arricchiscono l’evento le performance degli ospiti speciali come RM, Jimin e Jung Kook dei BTS.

SUGA

SUGA è un rapper, cantautore, produttore musicale sudcoreano e membro dei BTS, icone pop del 21° secolo. È noto in tutto il mondo per la sua capacità di produrre dischi con la sua solida filosofia musicale, spingendosi costantemente oltre i confini sonori sia attraverso il suo lavoro sugli album dei BTS, sia sui progetti solisti, sia con le collaborazioni con altri artisti. Da Skool Luv Affair del 2014, gli album dei BTS includono brani prodotti da SUGA. Attraverso i suoi mixtape come Agust D, SUGA ha anche suggerito una sua personale visione come artista. Ha partecipato alla realizzazione di brani di musicisti internazionali come Juice WRLD, Max e So-ra Lee e ha prodotto musica per artisti di fama mondiale come Halsey, PSY, Epik High, ØMI e altri. Inoltre, ha partecipato alla produzione della versione remix di “My Universe” dei Coldplay x BTS, una colonna sonora originale per la storia originale di HYBE 7FATES: CHAKHO intitolata “Stay Live (Prod. SUGA of BTS)”, la OST di un gioco per cellulari “Our Island (Prod. SUGA of BTS) [Original Soundtrack]” e la suoneria ufficiale di Samsung Electronics Galaxy “Over the Horizon”.

BTS

I BTS, acronimo di Bangtan Sonyeondan o “Beyond the Scene”, sono una boyband sudcoreana nominata ai GRAMMY che ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo sin dal debutto nel giugno 2013. I membri dei BTS sono RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook. Riconosciuti per la loro musica autentica e autoprodotta, per le performance di alto livello e per il modo in cui interagiscono con i loro fan, i BTS si sono affermati come icona pop del XXI secolo, battendo innumerevoli record mondiali. Oltre a esercitare un’influenza positiva attraverso attività come la campagna LOVE MYSELF e il discorso dell’ONU “Speak Yourself”, il gruppo ha mobilitato milioni di fan in tutto il mondo (con il nome di ARMY), ha collezionato sei numeri 1 della Billboard Hot 100 dal 2020 e si è esibito in numerosi spettacoli da tutto esaurito negli stadi di tutto il mondo. I BTS sono stati eletti Entertainer dell’anno 2020 dal TIME e nominati 5 volte ai GRAMMY (dal 63° al 65° GRAMMY Awards) e hanno ricevuto numerosi premi prestigiosi come i Billboard Music Awards, gli American Music Awards (Artist of the Year 2021) e gli MTV Video Music Awards.