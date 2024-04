Metaverso: Coderblock presenta il Creator Marketplace

Coderblock presenta il Creator Marketplace: piattaforma destinata alla monetizzazione dei creator e alla realizzazione di soluzioni virtuali agili per brand e aziende nel metaverso

Come ogni piattaforma digitale, anche il metaverso sta diventando sempre più un terreno fertile per la Creator Economy. Grazie all’immersività e la capacità di coinvolgimento tipiche del virtuale, rispetto al sempre più passivo web 2.0, i creatori di contenuti possono esplorare nuove opportunità di guadagno in una dimensione dalle infinite possibilità creative.

Coderblock, Game Studio italiana con sede a Palermo e Miami, sembra aver colto sin da subito le potenzialità connesse alla creazione di un’economia basata sull’incontro tra domanda e offerta di contenuti all’interno del metaverso. Per questo, dopo il lancio della propria Metaverse Gaming platform e in occasione dell’opening della prima stagione ufficiale di vendita dei propri terreni virtuali, Coderblock ha presentato “Creator Marketplace” e “Coderblock ADS”, due piattaforme interamente dedicate alla Creator Economy nel metaverso.

Mentre Coderblock ADS permetterà ai proprietari di land virtuali di guadagnare sul numero di interazioni con elementi pubblicitari presenti sul proprio terreno, Creator Marketplace si presenterà come una piattaforma dedicata all’incontro tra brand e creator.

Il concetto è semplice ma rivoluzionario: i brand avranno la possibilità di condividere brevi brief su esperienze virtuali che desiderano realizzare e i creator potranno mettere la propria creatività e competenza al servizio di tali visioni costruendo tramite il Builder tool a disposizione dei proprietari di land nel metaverso di Coderblock (uno strumento online che consente di costruire sul proprio terreno NFT tramite un ricco catalogo di edifici e props 3D, che conta più di 1.000 modelli, oltre alla possibilità di caricare ulteriori modelli 3D personalizzati).

In cambio del loro lavoro, i creator riceveranno un compenso diretto, in cambio del loro lavoro, aprendo così le porte a un nuovo livello di monetizzazione nel metaverso, mentre le aziende potranno avvalersi di una collaborazione di qualità a fronte di un investimento ridotto rispetto a quello previsto per la consulenza e la realizzazione di mondi virtuali da parte di un team specializzato, come quello di Coderblock.

«Il Creator Marketplace rappresenta un punto di svolta nel modo in cui brand e creator interagiscono nel metaverso. Vogliamo fornire una piattaforma che, non solo consenta ai creator di monetizzare il proprio talento in modo significativo, ma che offra anche ai brand l’opportunità di sperimentare e creare in modo più agile ed economico, riducendo i costi operativi e allo stesso tempo garantendo la qualità e l’autenticità delle esperienze virtuali prodotte. Siamo profondamente convinti che la gamification e le logiche di monetizzazione per i Creator siano il volano per un metaverso realmente popolato dagli utenti». Spiega Danilo Costa, CEO & Founder di Coderblock

Il Creator Marketplace di Coderblock rappresenta un passo audace verso il futuro della creator economy nel metaverso, nonché un’incubatrice di collaborazione senza precedenti tra brand e creator, dove individui dotati di talento e visione possono trovare la propria voce e monetizzare le proprie creazioni in modi innovativi e stimolanti.

Per ulteriori informazioni e per richiedere l’accesso in Early Access al Creator Marketplace di Coderblock, scoprendo i relativi vantaggi, è possibile compilare il seguente form: https://coderblock.typeform.com/creator-early