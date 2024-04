Isola dei Famosi: chi è Marina Suma della scena cult con Jerry Calà

Sulle note di ‘Celeste nostalgia’ Marina Suma regalò uno dei primi piani più intensi degli anni ’80: chi è la concorrente dell’Isola dei Famosi

Ha debuttato ieri sera la nuova edizione dell’Isola dei Famosi targata Vladimir Luxuria, prima conduttrice dell’era post Ilary Blasi. La prima puntata non ha conquistato il grande pubblico, a giudicare dagli ascolti più magri delle attese, anche se il cast è ricco di volti noti e vecchie glorie.

CHI È MARINA SUMA

Nell’edizione 2024 dell’Isola dei Famosi figura, tra i naufraghi in Honduras, anche un’attrice notissima al pubblico più adulto. È Marina Suma, protagonista di amate pellicole di grande successo negli anni Ottanta. Nata a Napoli nel 1959, Marina Suma ha avuto una carriera felice, costellata di successi: nel 1982 si aggiudicò il David di Donatello e il Nastro d’argento come miglior attrice esordiente nel film ‘Le occasioni di Rosa’, mentre raggiunse molta popolarità con ‘Sapore di mare’, campione d’incassi di Carlo Vanzina. Fu protagonista di molti altri film, sempre nel filone commedia e commedia romantica: da ‘Sing sing’ di Sergio Corbucci a ‘Un ragazzo, una ragazza’ di Marco Risi. Come artista, a partire dagli anni ’80 ha recitato anche in fiction televisive, per poi approdare, soprattutto negli anni Duemila, a teatro.

Riservatissima sulla sua vita privata, Marina Suma ha trascorso parte della sua vita alle Isole Eolie. Appassionata di artigianato, vendeva gioielli da lei realizzati sul lungomare di Salina.

LA SCENA CULT DI ‘SAPORE DI MARE’

Chi è nato prima degli anni Ottanta ha un ricordo molto specifico di Marina Suma. L’attrice ha infatti prestato il volto, estremamente espressivo e invecchiato dal trucco di scena, alla sequenza finale, diventata iconica, del film ‘Sapore di mare’. Suma interpreta un personaggio con il suo stesso nome, Marina: a Forte dei Marmi conosce il milanese Luca (interpretato da Jerry Calà) e se ne innamora, ma la loro storia svanisce con le prime piogge di fine estate. Vent’anni dopo si incontrano di nuovo, sempre al Forte: lei lo riconosce subito, lui no. Vincendo un’iniziale timidezza, Marina va a salutarlo, lui la guarda inebetito non capendo chi sia. Solo dopo aver saputo dal fratello Felicino (interpretato da Christian De Sica) che quella donna ormai adulta era la Marina di cui si era innamorato tanti anni prima, le fa recapitare da un cameriere un biglietto con scritto: “Questo biglietto vale per tutte le lettere che non ti ho mai scritto. A proposito, sei sempre la più bella”. Marina, da lontano, gli rivolge uno sguardo carico di significato sulle note di ‘Celeste nostalgia’ di Riccardo Cocciante. Cult dal 1983.