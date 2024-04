Il film “La signora delle rose” di Pierre Pinaud su Rai 1: ecco la trama

Stasera su Rai 1 in prima visione il film francese di Pierre Pinaud “La signora delle rose” con Catherine Frot: ecco la trama

Fiori e profumi su Rai 1, martedì 9 aprile: in prima serata (alle 21.30) e in prima visione va in onda il film acclamato in Francia, “La signora delle rose” di Pierre Pinaud, un’originale commedia ambientata nel mondo della floricoltura.

Il film racconta la storia di Eve Vernet, interpretata da Catherine Frot, per anni la maggior coltivatrice di rose di tutta la Francia, la cui azienda si trova in difficoltà rispetto a una concorrenza dai metodi più spregiudicati. La via d’uscita potrebbe essere un innesto rivoluzionario e la creazione di una nuova specie, ma solo il suo diretto concorrente è in possesso del raro fiore che servirebbe a Eve.