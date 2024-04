ClioMakeUp fa la blefaroplastica: i follower non la prendono bene

ClioMakeUp fa la blefaroplastica, un intervento di chirurgia estetica. I follower: “Dov’è finito il discorso sull’accettarsi?”

“Farò la blefaroplastica. Ho già preso l’appuntamento“: ClioMakeUp lo annuncia sui social ed è subito polemica. La 41enne, al secolo Clio Zammatteo, originaria di Belluno nel 2008 ha aperto su YouTube il canale ‘ClioMakeUp’ e dopo 10 anni ha lanciato la propria linea di cosmesi. Come influencer è il punto di riferimento di tantissime persone che cercano consigli su come truccarsi e su come valorizzare al meglio il proprio viso.

“Una delle domande più frequenti in questi giorni riguarda la mia blefaroplastica, dato che vi ho detto che la farò- dice Clio nel video postato su Instagram- Ho preso un appuntamento. È stata una scelta un po’ avventata, dico la verità”. La blefaroplastica è un intervento di chirurgia estetica che corregge gli inestetismi intorno agli occhi: un intervento che ringiovanisce lo sguardo rimuovendo la cute palpebrale e il grasso in eccesso intorno agli occhi.

“Parlando della blefaro- prosegue la truccatrice- è una cosa che mi avete spesso, in tanti, fatto notare, si nota soprattutto quando uso degli ombretti scuri o l’eyeliner perché la palpebra ovviamente copre completamente la riga dell’eyeliner, oppure si mangia un pezzo di ombretto e i due occhi sembrano sempre diversi. Se all’inizio non era una cosa che mi dava fastidio, ultimamente quando guardavo i vari video tutorial che giravo, ha iniziato a darmi un po’ più fastidio, proprio perché non ero mai soddisfatta del risultato finale dei trucchi, soprattutto per la differenza tra un occhio e l’altro. Se fossero stati tutti e due nello stesso modo magari sarei rimasta meno infastidita da questa cosa. Poi c’è una mia amica che l’ha fatta e dopo aver visto il prima e dopo, il cambiamento non è radicale, non è che cambierò, non è che mi vedrete diversa, semplicemente questa parte qui non ci sarà. Quindi sarò sempre io non è che ci sarà una grandissima differenza”.

E spiega: “Un paio di settimane fa ho fatto la mia prima visita, per vedere un attimo cosa diceva questo dottore, mi sono detta voglio capire un attimo, se in caso è da fare da tutte e due la parti, o solo da una parte dato che una non è così cadente, in realtà mi ha detto che è meglio farla da entrambe le parti per avere comunque simmetria. Mi ero informata anche per un altro tipo di blefaro, un’altra mia amica aveva fatto quella laser dove ti fanno tipo dei puntini, ma mi ha detto ‘bello, funziona, io l’ho fatto ma ogni due anni devi andare a rifarla. Quindi se tu adesso hai 41 anni, vuoi fare una cosa un po’ più definitiva, ti consiglio di fare quella classica così almeno sei a posto, non devi rifarla’. Io andrò a farla il 12 di aprile e già il 19 ho la visita di controllo e in teoria già nel giro di 10 giorni dovrei essere già presentabile, non posso prendere ovviamente il sole, devo stare molto attenta perché altrimenti ci sarà la cicatrice che diventa più scura. Una cosa importantissima da fare, dopo 10 giorni, iniziare a truccarsi e mettere la crema solare, proteggere la cicatrice e nel giro di 3 mesi dovrebbe diventare quasi invisibile“.

C’è chi mi ha detto “ma adesso come faremo a vedere i tutorial per palpebra cadente?” Avete 16 anni di video dove potete guardare tutte le volte le mie palpebre cadenti!

“Era bello seguirti proprio perché eri naturale… I denti un po’ storti, la palpebra cadente. Adesso e l’apparecchio e la blefaro…. Sempre questa tendenza alla perfezione estetica per seguire dei canoni di perfezione”, le scrivono sui social. E anche: “Dov’è finito il discorso sull’accettarsi così come si è? Qualcuno obietta che si è liberi di fare quel che si vuole, ovvio, ma chi diffonde questi messaggi ha la responsabilità verso utenti fragili che già non si accettano, se poi sentono queste cose vanno in crisi”. Un’altra utente è sulla stessa linea: “Però tu sei sempre stata la prima a dirci di accettarci così come siamo, aiutandoci con il male up….e poi ti rifai. Non lo trovo coerente. Certo che la palpebra cadente non è bella, ma è normale con l’età. Ma il messaggio che passa non è quello che hai sempre mandato. Niente di male, per carità, ognuno è libero di fare ciò che crede. Però per me è una piccola delusione. Sei così bella e così naturale con le tue palpebre”.

FONTE: Agenzia di stampa Dire (www.dire.it).