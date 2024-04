The New Normal è il nuovo album della superband Trifecta in uscita su tutte le piattaforme streaming il 12 aprile per Kscope

Si dice spesso che i più grandi gruppi musicali siano quelli che riescono a coniugare la giusta miscela di idee, talento e chimica. Questi sono gli elementi che i Trifecta possiedono in abbondanza. Naturalmente non è un segreto che i tre membri – il tastierista Adam Holzman, il genio del basso e del Chapman Stick Nick Beggs e il batterista Craig Blundell – abbiano trascorso gli ultimi anni in tour su alcuni dei palchi più importanti del mondo insieme a molte band, tra cui quella di Steven Wilson. Così, quando hanno deciso di formare un trio in gran parte strumentale, per poi pubblicare il debutto Fragments del 2021, avevano già maturato un senso tangibile di familiarità creativa che aveva stupito il pubblico in ogni angolo del mondo.

Agli ascoltatori che cercano di evadere dai confini del mondo normale, The New Normal permetterà di aprire una finestra su una moltitudine di panorami sonori e concettuali. Combinando elementi di Progressive Rock, Jazz Fusion e un pizzico di ironia tipicamente inglese, la band porta l’ascoltatore in un mondo in cui il suono è malleabile, il tempo è un mero concetto e gli ortaggi hanno proprietà ultraterrene come il “finocchio stroboscopico” (Stroboscopic Fennel).

Questa nuova epopea di 19 brani vede la band sviluppare l’ambizione innovativa e l’abilità di spaziare tra i generi con cui si sono presentati al mondo con Fragments. The New Normal avrebbe potuto facilmente proseguire nella stessa direzione e deliziare i fan dei tre musicisti e dei loro progetti collaterali. Ma se c’è qualcosa che sappiamo di Holzman, Beggs e Blundell è che sono ricchissimi di idee di ogni tipo. Questo spiega perché questo album è animato da una creatività e da una audacia incontenibili, che si intrecciano con tanti colpi di scena, facendosi beffa di qualsiasi nozione di genere o di confine. La fusion di metà anni ’70 di Beck And Call sfocia nella raffinatezza jazz noir di Dot Are You Wooing senza un attimo di esitazione, andando ben oltre le sfumature introduttive verso qualcosa di veramente sorprendente e inaspettato, raccontando un altro capitolo di una storia in rapida evoluzione. È quasi come se questa band provasse piacere a ignorare i paletti stilistici che incutono timore ai meno avventurosi.

“Credo che tutti noi ritenessimo importante non inserirci troppo pesantemente in un unico stile“, ammette Beggs. “C’erano molte cose che volevamo dire e non potevamo compattare tutto in un suono predefinito. Sono particolarmente orgoglioso di Dot Are You Wooing e Chinese Fire Drill. Volevamo portare gli ascoltatori in un viaggio che non dimenticheranno. Le fondamenta di ogni brano rappresentano un membro della band. Adam proponeva un brano come Wacky Tobaccy, tracciandone le sonorità, che venivano poi ampliate insieme variandole e adattandole alla musica. Craig ha proposto la canzone Ornamental Lettuce e poi Adam e io abbiamo aggiunto le nostre parti. Ci sono molte altre sorprese che potranno arrivare!“.

Al trio di musicisti straordinari si uniscono Alex Lifeson (Envy of None / Rush) per la seconda chitarra su Once Around The Sun With You e Theo Travis (Steven Wilson) al sassofono per i groove isterici di Daddy Long Legs. Ciliegina sulla torta è Chapman Stick di John Paul Jones del 1979, che Nick Beggs ha utilizzato per registrare The New Normal.

L’album è stato registrato nel Triangolo delle Bermuda della normalità tra Leighton Buzzard, Bedford e New York tra il 2019 e il 2023, registrato dalla band e masterizzato da Andy VanDette (Beastie Boys / Rush / Whitney Houston), impreziosito da una grafica che è stata ispirata da un’idea originale di Hajo Muller.

L’album uscirà in Limited Edition bianca su 2 LP, in CD, in 2 LP black e in formato digitale, con preordini disponibili qui: https://TrifectaKscope.lnk.to/The_New_Normal